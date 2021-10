Comme chaque vendredi, faites un tour éclairé et en vidéo de l’actualité IT de la semaine avec Guy Hervier et Jean François Le Nilias. C’est l’heure de votre rendez-vous InfoNews Hebdo…

Cette semaine, Apple célébrait les 10 ans de la disparition de son fondateur Steve Jobs. Un évènement célébré à leur façon par Microsoft et Google. Microsoft a en effet lancé Windows 11 et Google a finalisé Android 12.

Évidemment, la sortie de Windows 11 a en partie monopolisé l’attention d’InformatiqueNews et des utilisateurs de PC. Cette version relookée de Windows pourrait toutefois mettre un peu de temps à être acceptée en entreprise. Car ses spécifications minimales seraient, selon une étude, incompatibles avec la moitié du parc de PC en entreprises.

Mais l’actualité IT a aussi été marquée par les différentes annonces de VMware à l’occasion du VMworld 2021, par l’introduction en bourse de IONQ pionnier du quantique, et par un partenariat entre Google et Thalès pour créer un « cloud de confiance » utilisable par les administrations et les opérateurs d’infrastructures vitales et basé sur les technologies de Google Cloud.

Enfin Veeam fait de nouveau parler d’elle avec une nouvelle version de VBR mais aussi un nouveau ransomware qui s’attaque spécifiquement à ses sauvegardes.

   

À LA UNE CETTE SEMAINE

00:45 1 PC sur 3 n’est pas éligible à Windows 11

Windows 11 est disponible, mais les PC d’entreprises ne sont pas prêts à l’accueillir. Car les spécifications minimales imposées ciblent des PC de moins de 3 ans. Il existe bien une astuce de bidouilleurs pour forcer l’installation mais on voit mal les entreprises se livrer à une telle pratique.

04:00 ​VMWorld 2021 : Le « All-In » de VMware sur le multicloud hybride

VMware affiche une volonté de réorienter ses services pour aider les entreprises à jongler plus aisément entre la multiplicité des clouds publics et les toujours nécessaires infrastructures internes. Dans le même temps, l’éditeur compte bien imposer sa distribution Kubernetes dans le paysage et lance une édition gratuite de son Tanzu Kubernetes Grid.

Pour en savoir plus : VMWorld 2021 : Tout pour le multicloud hybride

07:10 ​Veeam : une R11a et un méchant ransomware

Veeam a lancé cette semaine la version R11a de Veeam Backup & Replication. Guy Hervier revient sur les fonctionnalités de cette mise à jour mais dévoile également qu’un nouveau ransomware cible désormais spécifiquement les sauvegardes réalisées avec le logiciel de Veeam.

11:55 ​IONQ entre en bourse

IONQ est un pionnier de l’informatique quantique et des Qubits à ions piégés. La startup restera aussi dans l’histoire comme étant le premier « Pure Player » du quantique à avoir fait son introduction en bourse.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

15:00 ​Google et Thalès s’associent pour monter un cloud de confiance

La stratégie « Cloud au Centre » de l’état impose aux administrations, OIV et OSE d’appuyer leurs services manipulant des données sensibles exclusivement sur des « clouds de confiance », autrement dit des clouds certifiés SecNumCloud et appartenant à une entité européenne imperméable aux règlements extraeuropéens. Du coup comme Capgemini et Orange avec Microsoft, Thalès s’associe à Google pour proposer les technologies du géant américain sur un cloud de confiance.

Pour en savoir plus : Google aussi aura son cloud de confiance grâce à Thalès

À VENIR PROCHAINEMENT

20:10 ​Les Assises de la Sécurité

Un mois après le FIC 2021, tout l’univers de la Cybersécurité se retrouve une nouvelle fois, à Monaco, pour parler hygiène des SI, sécurité du cloud, bonnes pratiques, cybermenaces… 10 ans après l’appel « Back to basics » de l’ANSSI, où en est-on ?

Pour s’inscrire : Etre invité aux Assises (lesassisesdelacybersecurite.com)

LE COUP DE GUEULE DE LA SEMAINE

21:25 ​Facebook en plein dérapage…

Le réseau social est dans la tourmente. Non seulement il a connu la pire panne de son histoire cette semaine, mais une ancienne employée s’est transformée en lanceuse d’alerte faisant fuiter des milliers de documents compromettants, créant un véritable scandale « Facebook Files » aux USA…