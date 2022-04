Comme chaque vendredi, retrouvez notre émission InfoNews Hebdo qui récapitule l’actu IT de la semaine écoulée. Cette semaine on parle déploiement de Windows, Red Hat, Oracle Exadata et Cloud, Elon Musk et Twitter, etc…

Aux commentaires de l’actualité IT de la semaine, retrouvez comme chaque semaine Guy Hervier et Jean-François le Nilias. Plusieurs annonces importantes ont retenu leur attention à commencer, bien évidemment, la rachat probable de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.

Pendant ce temps, la planète IT continue de tourner et Microsoft explique comment elle a déployé Windows 11 en interne, Red Hat livre une boîte à outils pour les applications Cloud, Oracle met ses systèmes Exadata X9M en IaaS sous OCI.

Nos commentateurs se penchent également sur les résultats de deux études. La première est signée Cast AI et montre que les entreprises dépensent trop et mal sur le cloud. La seconde est signée Sophos et révèle que les ransomwares ont frappé 66% des entreprises.

     

EN BREF CETTE SEMAINE

Comment Microsoft a déployé Windows 11 en interne

L’éditeur veut désormais voir les entreprises migrer sous Windows 11. Pour leur donner des idées, il explique en long, en large et en travers comment il a lui-même déployer Windows 11 en interne, sur tous les postes de tous les collaborateurs, soit 190 000 PCs.

Une boîte à outils pour créer des applications Cloud chez Red Hat

Application Foundations est une boîte à outils élaborée par Red Hat pour développer et déployer plus rapidement des applications dans lers environnements containerisés OpenShift.

Oracle met ses systèmes Exadata X9M dans son cloud OCI

Oracle introduit ces nouveaux systèmes ultra performants Exadata X9M dans son cloud OCI avec un nouveau service IaaS dénommé « Exadata Cloud Infrastructure X9M ». Et attention, ça décoiffe !

Les factures cloud des entreprises ont une fâcheuse tendance à déraper

Selon une étude Cast AI, les entreprises dépenseraient en moyenne 3 fois plus de ressources Cloud que nécessaire. Un gâchis qui ne peut pas durer et que certains acteurs comptent éviter au travers de solutions de gestion des dépenses Cloud.

Elon Musk va racheter Twitter pour 44 milliards de dollars

Après maintes hésitations, le conseil d’administration de Twitter a approuvé la proposition de rachat présentée par Elon Musk. Le milliardaire, patron de SpaceX et Tesla, vise d’abord à préserver sa propre liberté de parole sur le réseau social avant de penser à celle des autres…

SonarSource lève 412 millions de dollars

Créée par trois françaises, la startup suisse pionnière du Clean Code annonce une importante levée de fonds avant de préparer son IPO.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Ransomware… encore… et toujours…

Le nouveau rapport Sophos « Etat des Ransomwares 2022 » ne montre aucune amélioration sur le front des attaques par ransomwares. L’étude synthétise l’impact des ransomwares sur 5600 entreprises de taille moyenne dans 31 pays. Et ça fait peur…

A VENIR PROCHAINEMENT

Matinale IT for Business « DSI : Valorisez la donnée auprès des métiers », le 11 mai 2022

De l’analytique à la gouvernance, l’usage de la donnée continue de questionner les organisations pour en exploiter tout son potentiel. Persistance des silos au sein des organisations, complexité d’analyse, nouvelles contraintes juridiques, explosion des volumétries… sont autant de défis à relever.

LE COUP DE CŒUR

Joyeux anniversaire au C et au ZX Spectrum

Séquence nostalgie… Le langage C célèbre ses 50 ans d’existence et demeure pourtant toujours aussi populaire. Parallèlement, le ZX Spectrum, l’ordinateur qui a popularisé la micro-informatique et la programmation en Europe dans les années 80 célèbre, lui, ses 40 ans…

