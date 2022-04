Chaque Vendredi, InformatiqueNews vous propose son émission InfoNews Hebdo qui fait le tour de l’actu IT : cette semaine on parle d’IA sur Zoom, de région France sur Google Cloud, de cybersécurité, de rachats et de souveraineté cloud à la française avec Free…

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont une nouvelle fois aux commentaires de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo. Comme chaque semaine, ils déchiffrent les temps forts de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Cette semaine leur attention a été retenue par les annonces du constructeur Français qui s’associe à une deeptech française pour proposer un PC ultra sécurisé pour tous ceux qui ont besoin d’échanger sur des dossiers ultra confidentiels. Ils évoquent également les annonces de Zoom qui insuffle de plus en plus d’intelligence artificielle dans ses services de visio-conférence et de réunions hybrides. Ils reviennent sur l’Oracle Summit parisien et la confirmation de l’arrivée d’une seconde région française. Ils commentent aussi les dernières acquisitions de l’univers IT.

Ils s’étendent sur les annonces de Iliad (la maison mère de Free), et plus exactement de sa filiale Jaguar Networks qui inaugure de nouvelles offres Cloud Hybride qui dans un sens viennent à la fois compléter mais aussi concurrencer les offres de l’autre bras Cloud d’Iliad : Scaleway.

     

