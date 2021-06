Retrouvez votre rendez-vous vidéo du vendredi pour faire un tour d’horizon des temps forts de l’actualité IT de la semaine ! Le dernier de la saison avant la pause estivale…

Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias commentent l’actualité informatique et télécom de la semaine.

Leur attention a particulièrement été retenue cette semaine par la présentation de Windows 11, une étude IDC sur les ventes de Chromebooks, les annonces de HPE à l’occasion du Discover 2021, l’arrivée d’une Présidente à la tête de Microsoft France et la grande réorganisation d’Intel.

Par ailleurs, la publication d’une nouvelle étude de Gartner invite nos commentateurs à réfléchir sur un nouveau visage du Shadow IT : le Shadow Development. Avec de plus en plus de développements réalisés hors du cadre de la DSI.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

01:00 Windows 11 en approche

C’est officiel, il y aura bien un Windows 11 ! Microsoft a officialisé cette semaine « la première version d’une nouvelle ère de Windows ». Elle est attendue en fin d’année.

Pour en savoir plus : Windows 11 : 25 réponses à 25 questions fondamentales…

04:52 L’irrésistible ascension des chromebooks… mais jusqu’où ?

La pandémie et le confinement des étudiants a véritablement fait décoller les ventes de Chromebooks un peu partout dans le monde et notamment en Europe. Mais pour IDC, le marché connaîtra une décroissance dès 2022 si la page de la pandémie est véritablement tournée.

Pour en savoir plus : L’irrésistible ascension des Chromebooks… pourrait connaître un coup d’arrêt en 2022!

06:30 HPE étend le portefeuille Greenlake

Histoire d’atteindre son objectif de « everything as a service » en 2022, HPE étend ses principes de paiement à l’usage à de nouvelles solutions notamment celles de Microsoft avec des offres Greenlake autour de SQL Server et autour d’Azure Stack HCI.

09:20 Microsoft France a une nouvelle présidente

Corine de Bilbao, en provenance de Segula Technologies, prend la place de Carlo Purassanta arrivé en 2017.

Pour en savoir plus : Microsoft France change de président… pour une présidente.

11:30 Pat Gelsinger réorganise Intel

Arrivé à la tête d’Intel en février dernier, Pat Gelsinger secoue le géant endormi et annonce une grande réorganisation de l’entreprise. Avec notamment la création d’une division HPC et d’une division logiciels.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:20 Après le Shadow IT, le Shadow Development ?

Selon Gartner, en 2024, 80% des nouveaux services seront créés en dehors de la DSI. Un changement de paradigme porté par le cloud, le développement no-code, l’IA et la multiplications des « Citizen Devs »…

Pour en savoir plus : En 2024, 80% des nouveaux produits et services seront créés en dehors de la DSI…

A SUIVRE PROCHAINEMENT

17:00 Laval Virtual 2021 : du 7 au 9 juillet 2021

Le salon des réalités virtuelle et augmentée a été en 2020 l’un des premiers à voir sa version physique annulée et à se tenir, avec succès, sous forme virtuelle. L’édition 2021 renoue avec le présentiel tout en conservant une diffusion en ligne des temps forts. Evénement leader et précurseur dédié aux Réalités Virtuelle et Augmentée depuis 1999, met en lumière les projets les plus innovants et réunit tous les acteurs et professionnels des différentes technologies immersives. La 23 ème édition permettra à ceux qui ne pourront pas se rendre sur place à Laval de créer leur Avatar et de rejoindre en virtuel les visiteurs pour assister aux conférences mais aussi aux soirées networking et à la cérémonie de remise des Laval Virtual Awards.

Pour en savoir plus : https://www.laval-virtual.com/fr/accueil/#

COUP DE GUEULE

18:30 Carton Rouge pour Doctolib

Selon Mobilsicher, la plateforme aurait transmis les informations recherchées par ses utilisateurs Allemands à des plateformes publicitaires, celle de Facebook et de Outbrain.