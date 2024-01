Après 8 trimestres consécutifs négatifs, les marchés du PC et du Smartphone ont trouvé les clés pour se stabiliser, celui des smartphones affichant même une croissance de 8% au dernier trimestre. Lenovo sur les PC et Apple sur les smartphones sont les gagnants de 2023.

La crise Covid avait contribué à relancer le marché des PC et même dynamisé celui des smartphones qui n’en demandait pas tant à l’époque. Mais les trimestres qui ont suivi la fin des confinements se sont avérés beaucoup plus difficiles qu’attendu. Les deux marchés ont accumulé les trimestres en décroissance.

Les fabricants de PC ont notamment dû faire preuve de résilience en 2023 alors que l’année démarrait sous les plus mauvais augures avec un effondrement des ventes de plus de 30% au premier trimestre. Mais les choses se sont progressivement améliorées. Au point que le marché apparaît comme convalescent en cette fin d’année.

Une année noire pour les PC

Les trois principaux analystes du marché, Canalys, IDC et Gartner s’accordent à reconnaître une relative stabilisation. Si IDC voit toujours des ventes en léger repli (-2,7% par rapport à Q4-2022), Gartner les voit en hausse de 0,3% et Canalys en hausse de 3%. « Le marché des PC a touché le fond de son déclin » explique Mikako Kitagawa, directeur analyste chez Gartner, mais « le volume des ventes s’avère être le plus bas observé pour un quatrième trimestre depuis 2006 » tempère Ryan Reith, group vice-président d’IDC.

Pour 2024, IDC se montre optimiste, prévoyant un élan positif pour le marché des PC, notamment grâce à l’enthousiasme dans les PC de gaming et les renouvellements de matériels attendus dans les entreprises. Canalys aussi se montre optimiste voyant dans l’arrivée des « AI PC » (ces PC nouvelles générations intégrantes des accélérateurs IA) un moteur de croissance et anticipant que 19% des PC livrés seront équipés de capacités d’IA. Canalys anticipe même qu’il s’écoulera plus de 170 millions de AI PC d’ici 2027, 60% d’entre eux étant déployés en entreprise.

Cependant, Gartner exprime des inquiétudes concernant l’augmentation des coûts des composants et les incertitudes géopolitiques et économiques en 2024.

Sur l’ensemble de l’année 2023, le marché PC affiche une baisse de -13% par rapport à 2022 un chiffre qui rappelle à quel point le début d’année 2023 a été difficile pour ne pas dire terrible. Au final, moins de 260 millions de PC auront été distribués en 2023 (il s’était vendu près de 100 millions de machines sur le seul quatrième trimestre 2020).

Sur le podium des équipementiers, Lenovo reste en tête des fabricants avec environ 23% de parts de marché, suivi de HP (20% et qui sauve d’autant mieux les meubles qu’il est le constructeur qui affiche la plus faible décroissance en 2023), Dell Technologies (16%), Apple (9%), Asus (6%) et Acer (6%). Un classement qui devrait rester stable en 2024, bien que l’introduction de l’IA et des PC sous ARM puisse potentiellement redistribuer les parts de marché.

Apple enfin n°1 des smartphones

Du côté des smartphones, « le marché pointe de nouveau dans la bonne direction, bien aidé par les ventes des fêtes de fin d’année » constate Toby Zhu, Senior Analyst chez Canalys. Le quatrième trimestre 2023 met fin à 7 trimestres consécutifs de déclin et affiche une croissance de 8% selon Canalys et 8,5 selon IDC.

Sur l’ensemble de l’année 2023, le marché des smartphones affiche un déclin de 3,2% avec tout de même 1,17 milliard d’unités écoulées.

Apple est le grand gagnant de l’année. Avec 11,6% de croissance au quatrième trimestre 2023 (par rapport à Q4-2022), et 3,7% de croissance sur toute l’année 2023 (par rapport à 2022), il est le seul ténor à voir ses parts de marché progresser en 2023 et pour la première fois de son histoire détrône Samsung pour s’installer sur la première marche du podium des constructeurs devant Samsung et Xiaomi. « Le succès continu et la résilience d’Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante vers les appareils haut de gamme, qui représentent maintenant plus de 20 % du marché, alimenté par des offres de reprise agressives et des plans de financement à 0% » explique Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

Un classement 2023 qui révèle également une autre surprise : l’incroyable percée du Chinois Transsion qui avec ses marques Tecno, Itel et Infinix, plutôt connues en Asie et en Afrique, réalise en 2023 une progression de plus de 30% de parts de marché et s’installe dans le TOP 5 mondial. Ce constructeur dépasse même Oppo et Vivo au quatrième trimestre 2023.

« Apple a certainement joué un rôle dans le recul de Samsung, mais l’espace Android dans son ensemble se diversifie. Huawei est de retour et fait des percées rapides en Chine, des marques comme OnePlus, Honor, Google et d’autres lancent des appareils très compétitifs dans la partie inférieure du haut de gamme. Enfin, les appareils pliables et les discussions sur les capacités d’intelligence artificielle des smartphones gagnent du terrain. Dans l’ensemble, l’espace des smartphones se dirige vers une période très intéressante » conclut Ryan Reith, vice-président du groupe Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC.

