La généralisation du travail à distance a généré beaucoup de perturbations organisationnelles chez les employés. Si la technologie peut faire des merveilles, elle n’est pas toujours simple à appliquer. Il faut donc guider les collaborateurs et les aider à intégrer de nouvelles approches en réduisant tout ce qui est nuisible afin de se concentrer sur l’essentiel : leur vraie valeur ajoutée.

Dans ce contexte, les micro-apps pourraient bien changer la donne. Pour qu’un utilisateur accomplisse sa journée de travail, une multitude de ressources est à sa disposition. Les micro-apps permettent de centraliser tous les outils et informations dont il a besoin, d’organiser son activité et de le guider dans les tâches répétitives et de les automatiser.

Prenons un exemple commun à beaucoup de managers : la validation d’une demande de congés ou d’une note de frais. Plutôt que de se connecter sur plusieurs plateformes RH, de rechercher l’onglet correspondant, de l’ouvrir, de vérifier son calendrier en parallèle et enfin de prévenir toutes les parties prenantes de l’état de la décision, il est possible de résoudre cette tâche en un clic. Grâce aux micro-apps, sur notre environnement de travail, l’employé voit simplement apparaitre une notification qui lui permet d’approuver, de refuser ou de commenter cette action. Cette simplification à l’extrême du processus de prise de décision est une aubaine à la fois pour les collaborateurs et pour l’entreprise.

Une productivité boostée

On estime que les employés passent 7h30 par semaine, soit une journée de travail entière, à tenter de trouver la bonne information en passant d’une application à une autre. En se reposant sur les micro-apps, la technologie leur permet de réduire tous les changements de contexte pour éviter de passer d’une application à une autre, de simplifier les processus d’authentification, leur permettant ainsi de rester concentrés et de gagner du temps. En effet, on estime qu’une fois perturbé, notre cerveau mettrait une vingtaine de minutes à retrouver son niveau de concentration d’avant interruption.

Une agilité business libérée

D’un point de vue plus large, renforcer la productivité de l’ensemble de la masse salariale est bénéfique pour toute l’entreprise. Les micro-apps ont la particularité d’apporter des informations en temps réel et d’automatiser un grand nombre d’actions. C’est donc là une opportunité stratégique pour le business : elle permet d’avoir une visibilité sur l’état des décisions à venir et les actions attendues pour mener à bien les missions de l’entreprise.

Une expérience utilisateur améliorée

Pratiques, rapides et en temps réel, ces fonctionnalités représentent également un levier d’attraction des nouveaux talents. En effet, les employés sont des utilisateurs d’internet comme les autres et sont habitués depuis plusieurs années à la simplicité d’usage des réseaux sociaux. Ils souhaitent profiter de la même agilité dans leur quotidien numérique professionnel. Cela correspond donc à des interactions courtes, un besoin de rapidité et de pertinence. Ce phénomène s’avère de plus en plus incontournable lorsque que l’on sait que les millénials et la génération Z constituent près de 60% de la masse salariale depuis 2020.

Une sécurité renforcée

Les micros apps profitent autant à l’utilisateur final qu’à la DSI. En effet, elles apportent la capacité de sécuriser par anticipation, d’automatiser afin, par exemple, d’éviter les ransomware qui pourraient avoir un impact catastrophique sur l’ensemble de l’entreprise. D’autant plus que cette menace n’a jamais été autant d’actualité depuis la généralisation du télétravail ces derniers mois, qui a engendré de nouvelles opportunités pour les cybercriminels.

Enfin, les micro apps ont la particularité de rationaliser les coûts liés au support technique et aux incidents car elles permettent de prévenir plutôt que de guérir les problèmes techniques.

Quel que soit le niveau de technologie, si l’utilisateur final n’y trouve pas son compte en termes d’expérience, il ne l’utilisera pas de façon optimale et cela n’apportera aucune valeur ajoutée à l’entreprise et pourra encourager le shadow IT. Par conséquent, il est essentiel que l’utilisateur ait accès à toutes ses informations, applications et fichiers de manière simple, centralisée et sécurisée au même endroit. Les micro apps apportent ainsi de l’intelligence au travail de l’utilisateur au quotidien et par conséquent de la productivité pour toute l’entreprise.

Par Serge Niango, Head of Sales Engineering chez Citrix