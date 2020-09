Selon Gartner, les dépenses en SaaS devraient augmenter de 15,5 % entre 2020 et 2021. Le cabinet explique cette augmentation par l’abandon de logiciels sous licence sur site en faveur d’applications SaaS, mais aussi par la nécessité de bénéficier de toujours plus d’outils de collaboration à distance. Cependant, avec un nombre croissant d’entreprises qui optent pour le télétravail, ou bénéficient de locaux éloignés les uns des autres, le trafic cloud professionnel est désormais difficile à appréhender. Afin de limiter les surconsommations et instabilités des réseaux non-adaptés aux quantités de données et de workloads manipulés aujourd’hui, l’évasion internet locale – qui permet d’obtenir un point d’accès à internet le plus près possible de l’utilisateur final – est donc nécessaire.

Alors que les organisations déploient rapidement des applications SaaS et migrent des workloads vers l’IaaS, elles doivent considérer ces investissements comme un moyen de rester compétitives. En effet, atteindre la meilleure performance applicative possible n’est plus une option, mais un impératif : chaque latence rencontrée en accédant à une application SaaS ou IaaS impacte directement la qualité d’expérience des utilisateurs, mais aussi leur productivité. Et plus la latence est importante, plus l’expérience se dégrade. Or, à long terme, cela dégradera aussi la relation avec les clients et prospects.

Afin de répondre au défi de la latence, traditionnellement, les organisations signent des accords de niveau de service (SLA) avec leurs fournisseurs et souscrivent à des services de transport MPLS privés. Même si cela se révèle onéreux dans certaines régions, de nombreuses entreprises poursuivent ces investissements, car cette technologie fournit des performances de réseau et de latence cohérentes. Les organisations peuvent ainsi configurer le routage en conséquence, ainsi qu’une unique règle de qualité de service (QoS), en fonction de leur activité et leurs besoins applicatifs. De ce fait, un SLA est garanti et une meilleure connexion assure une qualité d’expérience supérieure pour les utilisateurs.

Néanmoins, les applications SaaS et IaaS ont modifié ce trafic en n’étant plus hébergées dans les datacenters. Les équipes IT doivent donc repenser le réseau en conséquence. Aujourd’hui, avec la majorité des workloads stockés dans le cloud, de nouveaux défis émergent en effet. Par exemple, utiliser une connexion MPLS pour transférer le trafic du cloud des bureaux distants vers les datacenters sur site, ne fait plus sens. Cette architecture entraîne en effet une congestion du réseau, de la latence, ainsi qu’une consommation inutile de bande-passante. Pour solutionner cette difficulté, les organisations peuvent désormais déployer un réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) qui permet aux entreprises d’utiliser les services internet haut-débit de manière sure et fiable pour connecter les utilisateurs à distance aux applications et services cloud.

Cependant, pour contrer la nature imprévisible d’internet, une plateforme de SD-WAN innovante offre en outre du « Path Conditioning ». Cette fonctionnalité corrige les pertes et mauvais paquets, en les reconstruisant ou en les reséquençant au point d’arrivée, surmontant ainsi les temps de charge plus longs, dus aux pertes de paquets habituelles lors d’une connexion internet.

Pour compléter cette fonctionnalité, le réseau étendu peut aussi fournir une évasion locale intelligente qui optimise le trafic SaaS. Ainsi, la plateforme identifie et classe automatiquement les applications SaaS, et sélectionne la meilleure connexion internet à chaque instant pour connecter les utilisateurs à ces outils, en analysant la performance de chaque chemin disponible. Cette fonctionnalité est clé car elle améliore le routage automatique et offre donc une performance SaaS optimale.

Cette technologie apprend des statistiques pour déterminer de façon dynamique la liaison idéale pour l’évasion du trafic, tout en maintenant la meilleure performance applicative et cloud possible. De plus, cela permet aussi une règle automatique pour trouver le meilleur routage à travers le SD-WAN, le MPLS ou d’autres services au cas où les deux connexions internet seraient en sous-performance ou indisponibles.

Avec de plus en plus des activités des entreprises sur le cloud, les équipes IT doivent mettre en place des technologies permettant une évasion internet locale. Cette fonctionnalité est essentielle afin de simplifier les accès aux réseaux et permettre une connectivité et efficacité applicative optimales pour, au final, améliorer la productivité des utilisateurs.

___________________

Par Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe, Silver Peak