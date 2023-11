Comme chaque année, Nutanix décline sa conférence internationale « .NEXT » en évènements locaux au plus proche de ses clients et partenaires. Aujourd’hui le « .NEXT on Tour 2023 » s’arrête à Paris pour une journée d’échanges, de démonstrations et de formations. IT for Business et InformatiqueNews sont présents avec une grande émission en direct dès 12H00 et avec des invités exceptionnels à commencer par Rajiv Ramaswami, CEO de Nutanix.

Nutanix… Le pionnier de l’hyperconvergence a imposé sa vision d’une infrastructure informatique transparente et simple à administrer, transformant le quotidien des DSI. Ses solutions sont conçues pour répondre aux besoins actuels de performance, de sécurité, d’évolutivité ou d’interopérabilité. Sa vision d’infrastructures souples et scalables hyperconvergées a donné naissance à une approche innovante et disruptive du cloud computing. Elle vise à créer un cloud hybride universel où toutes les charges de travail peuvent être exécutées avec la même qualité, la même performance, la même résilience et surtout la même simplicité, du cloud privé au cloud public et à l’edge, tout en réduisant les coûts et en améliorant la flexibilité.

Une souplesse particulièrement adaptée au monde imprévisible d’aujourd’hui qui impose de s’appuyer sur des infrastructures agiles, réactives et hybrides.

Par son approche « Software defined », Nutanix a révolutionné l’administration des infrastructures, la gestion du stockage et sa résilience ainsi que les concepts de VDI et de Database-as-a-service. Aujourd’hui, l’éditeur propose également des solutions offrant la même souplesse et la même agilité à vos projets ML et IA.

Pour découvrir les dernières innovations de l’éditeur et recueillir retours d’expérience et témoignages, InformatiqueNews en partenariat avec IT for Business, a déplacé son studio vidéo au cœur de l’évènement « .NEXT on Tour Paris 2023 ».

L’occasion d’accueillir sur le plateau dès 12H00 le CEO de Nutanix, Rajiv Ramaswami, pour évoquer l’évolution de l’éditeur et sa roadmap produit. Nous reviendrons également sur le succès de Nutanix en France avec Sammy Zoghlami, actuel EVP Nutanix EMEA mais surtout fondateur de la filiale française.

Nous évoquerons les projets, le marché français et les partenariats de Nutanix en France avec Guillaume André, Directeur France, Stéphane Berthaud, Directeur Technique France et Philippe Dosset, Directeur Channel France.

Nous reviendrons sur les solutions matérielles « clés en main » avec Jean-Christophe Morisseau, Country Manager France de Lenovo.

Nous évoquerons les retours d’expérience, la diversité des cas d’usage et les mises en œuvre des solutions Nutanix avec Adrien Porcheron (Cato Networks), Emmanuel Visbecq (Anetys), Adrien Porcheron (Cato Networks), Christian Chichkine (Mikadolabs) et Yann Chalhoub (Spie ICS).

Enfin, nous consacrerons un chapitre sur la diversité dans la Tech et la place des gemmes dans le numérique avec Laurence Lepelley (qui mène le programme Voice of Her de Nutanix en France) et – si son emploi du temps le permet – Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l’égalité femmes—hommes.

Rejoignez-vous en Direct dès 12H00 :

