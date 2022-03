Depuis que le gouvernement Russe a fermé l’accès à Instagram en Russie, les internautes Russes se précipitent massivement sur les offres VPN pour contourner les blocages.

Isoler intégralement un pays et ses habitants du reste de l’Internet est une gageure loin d’être facile à résoudre. Après tout, Internet a justement été conçu pour résister à la déconnexion de points spécifiques…

Depuis quelques années, la Russie a développé un mécanisme d’isolation connu sous le nom de « Runet ». Expérimenté notamment en 2020, il a été activé depuis le début de la Guerre en Ukraine.

Mais, pour paraphraser Jurassic Park, Internet trouve toujours son chemin…

Les internautes utilisent notamment des VPN pour contourner les frontières virtuelles mises en place et accéder aux réseaux sociaux afin de se tenir au courant de la situation et d’obtenir d’autres voix que celles officielles pilotées par le Kremlin.

2.000%, 10.000%, 11.253% d’augmentation des audiences… Selon les sources et les fournisseurs de VPN, les taux d’utilisation de ces services diffèrent mais explosent en Russie. Le mouvement a pris une ampleur phénoménale après que la décision du gouvernement de Poutine de bloquer Instagram en Russie. Selon Meta, environ 80% de la population Russe suit un compte Instagram étranger. Ainsi, les clients VPN sont devenues les applications les plus téléchargés ces derniers jours sur les App Stores d’Apple et Android.

Au point que le gouvernement Russe a pris des sanctions et déjà fermé plusieurs services dont Cloudflare, Betternet, Lantern, PrivateTunnel, Tachyon, X-VPN… D’autres suivront très probablement. Et certains hacktivistes étudient avec beaucoup d’attention la liste des fournisseurs non bloqués. Ils y voient une dénonciation tacite que ces fournisseurs autorisés sont sous contrôle du FSB et n’offrent donc pas les niveaux de confidentialité et de sécurité auxquels ils prétendent… Toutefois, il est important de signaler que plusieurs grands VPN très connus avaient déjà été fermés en Russie par Roskomnadzor dès le 2 Septembre dont Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN, NordVPN, Speedify VPN et IPVanish.

D’une façon amusante, la fermeture Russe de certains services VPN sert leur image au niveau international. Et ces derniers pourraient dès lors voir leur audience croître fortement, hors de Russie…