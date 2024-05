Dans sa quête d’une rentabilité renouvelée et d’un futur basé sur l’IA et le métavers, Meta annonce la fermeture de son service d’entreprise Workplace. Sans préciser ce qu’il adviendra des équipes…

Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé cette semaine sa décision de mettre fin à son service de communication d’entreprise Workplace d’ici 2026. Lancé il y a dix ans, Workplace se présentait comme un concurrent de Google Spaces, Microsoft Teams et Slack et voulait promouvoir une meilleure communication au sein des entreprises en s’appuyant sur les concepts de Facebook et Messenger.

Selon le mémo envoyé aux clients de Workplace, le service restera pleinement opérationnel jusqu’au 31 août 2025. Un support client sera disponible durant cette période pour répondre aux questions.

« Nous sommes conscients que cette décision va perturber les entreprises, les organisations et les partenaires qui font confiance à Workplace tous les jours. Notre priorité est de rendre la transition aussi harmonieuse que possible. »

Meta recommande à ses clients de migrer vers Workvivo, une plateforme de communication d’entreprise rachetée par Zoom en 2023. Seul partenaire reconnu par Meta, Zoom semble s’être engagé à prochainement fournir des outils dédiés pour faciliter la transition des clients de Workplace vers Workvivo.

Pour aider à une migration plus douce, le groupe Meta appliquera par ailleurs une réduction de 50% sur les tarifs de Workplace à partir du 1er septembre 2024.

Du 1er septembre 2025 au 31 mai 2026, l’accès à Workplace sera gratuit mais en lecture seule, permettant aux utilisateurs de télécharger leurs données existantes. Après cette date, le service sera complètement arrêté et les instances Workplace seront supprimées.

Cette fermeture marque un tournant pour Meta qui cherche à recentrer ses priorités. Malgré des clients prestigieux, Workplace est l’un des rares services 100% dédiés aux entreprises du groupe et n’a jamais généré de revenus significatifs pour Meta.

Les employés impactés par cette fermeture n’ont pas encore été dénombrés et le groupe n’a pas précisé ce qu’il adviendrait d’eux.

