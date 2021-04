Microsoft gonfle ses compétences autour de Kubernetes et s’offre Kinvolk…

L’allemand Kinvolk est l’un des éditeurs les plus techniques en matière de solutions containers. Au travers de solutions comme Flatcar Container Linux, Lokomotive et Inspektor Gadget, ses experts ont travaillé à la création d’une stack « cloud native » ouverte et adaptée au monde des entreprises.

Kinvolk est un partenaire de longue date de Microsoft puisque ses développeurs ont largement contribué à donner naissance à Azure Kubernetes Service (AKS) et à Azure Arc.

Voir Microsoft intégrer ces compétences en absorbant Kinvolk n’est donc pas une surprise.

« La capacité à faire fonctionner Kubernetes n’importe où, que ce soit dans le cloud ou sur site, est une priorité pour les clients Azure qui cherchent à innover rapidement, alors que leur attention se porte sur la modernisation des applications par les containers » explique Brendan Burns, CVP d’Azure. « L’équipe de Kinvolk restera active dans leurs projets open source existants et sera essentielle pour encourager une collaboration plus poussée entre les équipes d’ingénieurs d’Azure et la communauté open source autour des containers. Microsoft va s’engager dans le développement de la communauté Flatcar Container Linux et investira dans la collaboration avec la communauté Flatcar pour créer une voie de croissance vers l’avenir ensemble. ».