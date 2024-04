MS-DOS… L’ancêtre des OS pour PC… Le code source de la version 4.0, version connue sous le nom de « MS-DOS européen » et de « Multitasking DOS », est désormais publié en open source sous licence MIT.

Après avoir publié en open source MS-DOS 1.24 et MS-DOS 2.0 via le « Computer History Museum » puis via GitHub, Microsoft s’est une nouvelle fois associée à IBM pour ouvrir le code source de MS-DOS 4.0.

Pour bien des anciens de l’informatique, MS-DOS est le système d’exploitation du premier IBM PC et le système qui a équipé la grande vague PC des années 80 avec les mythiques « MS-DOS 3.0 » et « MS-DOS 3.1 ».

« Ce code occupe une place importante dans l’histoire et constitue une lecture fascinante d’un système d’exploitation entièrement écrit en code assembleur 8086 il y a près de 45 ans » explique Scott Hanselman, VP Dev Community de Microsoft, dans un blog.

Nous sommes en 1984. Microsoft travaille sur plusieurs OS. Des évolutions de MS-DOS bien sûr. Mais aussi sur Windows 1.0 (lui-même basé sur MS-DOS). Et sur Xenix, son adaptation Unix. Et sur OS/2 en partenariat avec IBM.

L’une des pistes étudiées par Microsoft pour faire évoluer MS-DOS est d’implémenter du multitâche au cœur de MS-DOS. La demande vient d’ailleurs d’Europe avec des constructeurs comme Goupil en France, Apricot et ICL en Angleterre. Ainsi née une version « MS-DOS 4.0 » rapidement surnommée « European MS-DOS » puisqu’uniquement distribuée dès 1986 en Europe.

C’est cette version dont le code source vient d’être publié. Elle ne doit pas être confondue avec la version « MS-DOS 4 » d’IBM qui se focalisait sur une tentative d’imposer une interface utilisateur semi-graphique au-dessus de MS-DOS.

D’autres versions suivront rapidement dont MS-DOS 5.x, MS-DOS 6.x puis MS-DOS 7.x/8.x intégrés à Windows 95 et Windows 98. Et MS-DOS 4.0 partira aux oubliettes jusqu’à cette semaine de 2024 où Microsoft a eu l’étrange mais saluable idée de la ressortir en version open source.

Si vous souhaitez la réassembler et l’exécuter, il faut utiliser de vieux PC ou s’appuyer sur un émulateur comme PCem ou 86Box.

Une initiative plus amusante qu’utile mais surtout « pour l’Histoire »… De quoi donner envie à Microsoft d’aller plus loin en publiant Windows 1.0 en open source ? Voire de sortir une « Community Edition » open source de Windows 12 ? On peut toujours rêver, non ?

