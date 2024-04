Dire que l’éditeur se porte bien est plus qu’un euphémisme. En réalité, alors que le monde tourne au ralenti, Microsoft aligne les trimestres records avec des résultats au premier trimestre 2024 (Q1-2024) largement au-dessus des attentes du marché. Des chiffres assez affolants où que l’on regarde…

Microsoft a clôturé le premier trimestre de l’année 2024 (le troisième trimestre de son exercice fiscal) avec un Chiffre d’Affaires trimestriel de 61,9 milliards de dollars (en hausse de 17% par rapport à Q1-2023) et un bénéfice net de 21,9 milliards de dollars (en hausse de 20%)…

Vous avez bien lu… Près de 62 milliards de dollars de ventre pour près de 22 milliards de bénéfice en 1 seul trimestre. C’est un record pour Microsoft.

Des chiffres stellaires

« Nous avons enregistré un troisième trimestre record, grâce à la force continue de Microsoft Cloud, qui a généré des revenus de plus de 35 milliards de dollars, en hausse de 23 % », a ainsi expliqué Satya Nadella, CEO de Microsoft, lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats. « Microsoft Copilot et la stack Copilot – couvrant la productivité quotidienne, les processus commerciaux et les services aux développeurs, jusqu’aux modèles, données et infrastructures – orchestrent une nouvelle ère de transformation de l’IA, conduisant à de meilleurs résultats commerciaux dans tous les rôles et toutes les industries. »

La division « Intelligent Cloud » (qui comporte notamment Azure et Windows Server) s’affirme trimestre après trimestre comme la principale division du groupe avec un CA trimestriel de 26,7 milliards de dollars (en hausse de 21%). Dans le détail, Azure et ses services Cloud affichent une croissance de 30%. Peut-être plus surprenant encore, la division Windows Server affiche une croissance de 24% preuve que le système est loin de disparaître du paysage avec une version Windows Server 2025 attendue avant la fin de l’année.

Azure s’impose de plus en plus comme le moteur du groupe. Trois chiffres démontrent la bonne santé du Cloud de Microsoft. D’abord, le nombre de deals à plus de 10 millions de dollars a doublé en un an. Signe d’un investissement croissant des entreprises dans le cloud. Ensuite, le nombre de deals à plus de 100 millions de dollars a augmenté de 80% en un an, preuve que les gros clients se multiplient. Enfin, l’outil de gestion multicloud Azure Arc compte désormais 33.000 clients, plus du double de l’an dernier, montrant l’impact croissant de l’outil de Microsoft pour piloter les approches hybrides et le multicloud.

La division « Productivity & Business Process » (principalement portée par Microsoft 365 et Dynamics 365) affiche un Chiffre d’Affaires trimestriel de 19,6 milliards de dollars, en croissance de 12%. C’est bien évidemment Office 365 qui porte l’essentiel de la croissance avec une augmentation de 15% des ventes en entreprise et de 4% dans le grand public. Le nombre d’abonnés payants à Microsoft 365 dans le grand public (licences Personnal et Family) s’élève à 80,8 millions.

Enfin la division « More Personal Computing » reste le canard boiteux du groupe. Elle affiche néanmoins un CA trimestriel de 15,6 milliards de dollars en croissance de 12%. Il faut néanmoins relativiser cette croissance. D’abord parce que le premier trimestre 2023 avait été l’un des plus sombres de l’histoire récente du PC et donc de Windows (-28%). Windows affiche dès lors une croissance d’une année sur l’autre de 11% qui n’est que toute relative.

La division Surface est pour le moins mal en point. Elle affiche des revenus en baisse de 17%. C’est le 5ème trimestre consécutif en baisse. Certes, les -17% sont moins affolants que les -30% du trimestre dernier. Surface a besoin de se réinventer et de réinventer son Business. On attend dès lors beaucoup de la conférence du 20 mai prochain qui doit officiellement lancer une nouvelle ère de Surface en ARM.

Quant à la partie « Gaming » de Microsoft, les ventes de consoles restent très décevantes (-31%) mais sa force est ailleurs : les revenus sont en croissance de 51% portés par les jeux et pas uniquement sur XBox (Microsoft a des jeux PC mais aussi des jeux PS5 et Switch)! D’une part, l’acquisition d’Activision a ajouté 4 points au CA trimestriel du groupe (mais a handicapé de 2 points ses bénéfices opérationnels). D’autre part, Microsoft enregistre des records en matière d’utilisation des appareils et du Game Pass (revenus en hausse de 62%). Pour donner une idée, l’arrivée de Diablo 4 dans le XBox Game Pass a engendré 10 millions d’heures de jeu en 10 jours !

L’IA a un coût qui se voit

Un rapport de la « Bank of America » publié ce Week End explique que « Microsoft est la seule entreprise de logiciels qui bénéficie vraiment de l’IA à ce stade du cycle d’adoption de la technologie ».

Et quelques chiffres sont assez éloquents. Ainsi, 65% des entreprises du Fortune 500 utilisent les Azure OpenAI Services et 60% d’entre elles utilisent Copilot. GitHub Copilot compte 1,8 million d’abonnés payants. Trente mille (30.000) entreprises ont déjà utilisé le tout nouvel outil « Copilot Studio » pour se créer un « Copilot » personnalisé pour leurs besoins. Plus de 330.000 organisations exploitent déjà les fonctionnalités IA nouvellement introduites dans Power Platform.

La plateforme fondation “Microsoft Fabric” compte désormais 11.000 clients payants.

L’IA a contribué à hauteur de 7 points dans les 30% de croissance d’Azure ! L’information est très loin d’être anodine. Elle révèle l’avance de Microsoft sur ses concurrents. Et à ce rythme, elle pourrait permettre à Microsoft Azure de combler le retard en parts de marché sur AWS pour devenir n°1 mondial du Cloud en 2025.

Bien évidemment, l’investissement de Microsoft dans l’IA a un coût. Et pour une fois, l’entreprise a fait preuve d’un peu plus de transparence.

Ainsi, les dépenses d’investissement de Microsoft ont augmenté de plus de 50% en un an et dépassent désormais les 50 milliards de dollars annuels ! Rien qu’au premier trimestre 2024, les dépenses CAPEX de Microsoft ont atteint 14 milliards de dollars pour « soutenir la demande en matière de Cloud et faire évoluer l’infrastructure IA ». L’IA coûte donc très cher à Microsoft. Très très cher. Mais Satya Nadella voit dans ses investissements IA une analogie avec ceux consentis il y a quelques années pour faire décoller le Cloud chez Microsoft. Et il explique que Microsoft dépense beaucoup d’argent pour former des modèles IA car « nous voulons être un leader dans ce grand changement générationnel ».

