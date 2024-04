La gamme de solutions de gestion de la confidentialité Microsoft Priva s’enrichit de cinq nouveaux modules pour atténuer les risques et gérer plus aisément les demandes d’accès aux données privées ou hautement confidentielles.

Alors que l’éditeur vient d’être sévèrement épinglé par le CISA (l’équivalent américain de l’ANSSI) dans le cadre d’une enquête sur le piratage de comptes Exchange Online de hauts fonctionnaires américains en 2023, Microsoft continue d’enrichir son vaste éventail de solutions de cybersécurité. Pour rappel, le portfolio cyber de Microsoft s’articule autour de « Microsoft Defender » (XDR, protection des systèmes d’information), « Microsoft Entra » (pour tout ce qui est gestion des accès et des identités), « Microsoft Purview » (gouvernance de la donnée), « Microsoft Sentinel » (SIEM & solution SOC), « Microsoft Intune » (gestion des endpoints) et « Microsoft Priva » (gestion de la confidentialité ».

C’est justement cette dernière gamme de solutions dédiées à la gestion et aux opérations de confidentialité (ainsi qu’à la rationalisation de la conformité) que Microsoft vient d’enrichir de 5 nouveaux modules.

Priva Privacy Assessments permet l’automatisation de la découverte, du suivi et de l’évaluation de l’utilisation des données personnelles.

Priva Privacy Risk Management permet d’identifier les risques en matière de confidentialité, d’automatiser la remédiation de ces risques aux travers de stratégies pré-définies et personnalisables, de prévenir les incidents et d’aider les collaborateurs à respecter la confidentialité des données privées.

Priva Tracker Scanning facilite la découverte et la catégorisation des technologies de suivi (tracking) comme les cookies, beacons et pixels utilisés à travers tous les sites Web de l’entreprise et s’assurer de la conformité de ces technologies.

Priva Consent Management permet de centraliser et rationaliser la distribution des modèles de consentement et des données de consentement.

Priva Subject Rights Requests aide à établir la confiance des clients en permettant l’accès, la suppression et l’exportation des demandes de droits d’accès aux données privées qu’elles soient stockées on-premises ou dans différents cloud.

« Des solutions robustes en matière de protection de la vie privée sont essentielles pour respecter les réglementations et cultiver une culture de transparence, de responsabilité et de respect de la vie privée des utilisateurs », explique Herain Oberoi, directeur général de la sécurité des données, de la conformité et de la protection de la vie privée chez Microsoft. « Les solutions Microsoft Priva prennent en charge les opérations de protection de la vie privée sur l’ensemble du patrimoine de données – en ouvrant des voies rapides et rentables pour respecter les réglementations en matière de protection de la vie privée et éviter les risques de non-conformité. Avec Microsoft Priva, les organisations peuvent automatiser la gestion, la définition et le suivi des procédures de confidentialité à grande échelle pour s’assurer que les données personnelles restent privées, sécurisées et conformes aux réglementations. »

 <

À lire également :