Windows Server 2022 est disponible… et personne ne le sait ! Autre temps, autres mœurs informatiques. Un peu comme la mise à jour du Kernel Linux, l’arrivée d’un Windows Server 2022 n’est plus qu’un détail dans un monde de clouds et de containers… Un détail qui reste crucial pour bien des entreprises…

Il fût un temps pas si lointain (les années 2000) où chaque sortie d’une nouvelle version de Windows Server était un événement mondial où les journalistes étaient conviés durant plusieurs jours à Seattle pour une découverte en profondeur et où de nombreux shows étaient organisés dans chaque pays pour séduire partenaires et clients.

Mais les temps ont bien changé. Le cloud a rendu anachronique le besoin de disposer d’un serveur d’authentification, de fichiers, de messagerie sur site pour les TPE et les PME. Les containers et Kubernetes ont masqué encore un peu plus le rôle et l’importance d’un operating system.

Après une RTM annoncée en juin, Microsoft a rendu disponible cette semaine les fichiers ISO de la « General Availability » de Windows Server 2022. Le nouvel OS est ainsi disponible aux entreprises bénéficiant du programme « Volume License » mais aussi aux développeurs via l’abonnement Visual Studio ou encore via Azure.

Windows Server 2022 marque l’abandon du WaaS (Windows As A Service) et de la mise à jour semi-annuelle. WS 2022 est considérée comme une version LTSC (Long Time Servicing Channel) bénéficiant d’un support de 10 ans (avec une EOL annoncée au 13 octobre 2026 et un support étendu annoncé au 14 octobre 2031). Le cycle de 6 mois est abandonné. Retour à l’ancienne formule : Windows Server ne connaîtra d’évolution majeure que tous les 2 ou 3 ans.

Windows Server 2022 sera disponible en trois éditions : Standard, DataCenter et DataCenter Azure Edition. Microsoft ne semble plus voir le moindre intérêt à perpétuer des versions TPE/PME comme Windows Server Essentials, Windows Server Small Business Edition ou Windows Server Foundation. En revanche « Datacenter Azure Edition » est une nouveauté. Cette version n’est supportée que sur Azure et sur la déclinaison on-premises dénommée « Azure Stack HCI » délivrée sous forme d’abonnement. Elle intègre des fonctionnalités comme Azure Automanage (automatisation des tâches d’administration notamment en termes de sécurité des VM) et Hotpatch (patchs de sécurité appliqués sans reboot du système). Rappelons que pour Microsoft, le futur de Windows Server dans le monde ‘on-premises’ est désormais porté par « Azure Stack HCI« , autrement dit, sous forme de cloud privé hyperconvergé ouvert sur les scénarios hybrides.

Parmi les nouveautés de Windows Server 2022 on retiendra:

– des sécurités accrues (avec l’intégration de Secured-Core, un support par défaut de TLS 1.3, la compression des messages SMB, le support de DNS over HTTPS),

– une gestion de plus en plus hybride avec une vue étendue des VM dans Windows Admin Center et le management des serveurs On-Prem dans Windows ARC,

– un outil de migration des anciens serveurs de fichiers (y compris NetApp) vers Azure,

– l’extension de la virtualisation imbriquée sur les processeurs AMD (fonctionnalité qui permet d’héberger Hyper-V dans une VM elle-même hébergée sous Hyper-V qui n’existait jusqu’ici que sur les processeurs Intel)…

N’oublions pas cependant que l’architecture réseau de bien des entreprises continue de dépendre d’Active Directory et donc de Windows Server. En outre, de nombreux Workloads d’entreprise continue de fonctionner sous Windows Server. Le système est donc très loin d’avoir disparu des infrastructures et très loin de disparaître.

Cette disponibilité de la « GA » en plein mois d’Août explique en partie la discrétion de l’éditeur. Car ce dernier compte bien quand même célébrer la sortie de Windows Server 2022 avec un évènement virtuel en ligne (gratuit mais sous inscription préalable), le 16 Septembre : le Windows Server Summit.