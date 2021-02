Près de 6 mois après un lancement aux USA relativement discret, qui ne respire pas le succès franc et massif, le très controversé « Surface Duo » arrivera en France, en Allemagne et au Royaume Uni le 18 février prochain.

Sensé ouvrir une nouvelle génération de matériels nomades à mi-chemin entre le smartphone et la tablette grâce à ses deux écrans, le Surface Duo cherche à innover dans les expériences utilisateurs et satisfaire de nouveaux scénarios de mobilité qui peuvent séduire les entreprises.

Fonctionnant sous Android 10, il incorpore une surcouche Microsoft (dérivant du Microsoft Launcher disponible sur les smartphones via Android Store) qui implémente des gestuelles et des astuces pensées pour améliorer la productivité des utilisateurs grâce au double écran.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la machine n’a pas fait l’unanimité aux USA. Si la plupart des analystes ont apprécié le gain de productivité procuré par le double écran et le design vraiment innovant, tous ont regretté les spécifications « smartphones » de l’appareil plus proches d’un appareil medium 2019 4G que de celle d’un modèle premium 2021 5G. Mieux vaut ne surtout pas comparer son processeur ni ses performances photographiques à un iPhone 12, un Samsung Galaxy S20 ou S21 ou encore au tout nouveau Xiaomi M11.

Il est vrai que sortir aujourd’hui un smartphone sous Android 10 (alors que l’on parle déjà d’Android 12 et que la version 11 est disponible de longue date) et uniquement 4G paraît quelque peu anachronique.

Mais le plus handicapant pour l’appareil, c’est son tarid. Introduit à partir 1.549 € (dans sa version 128 Go), l’appareil paraît hors de prix vu ses spécifications techniques. Surtout que son tarif vient de descendre aux USA et s’affiche désormais à 999$. Clairement, Microsoft a choisi de ne viser ni les afficionados de la marque ni le grand public, mais plutôt les entreprises ayant des scénarios bien adaptés à ce produit et pour lesquelles les coûts d’acquisition dans un tel contexte n’ont pas grand impact. L’appareil sera disponible sur le site Microsoft et chez les enseignes Fnac et Darty.

Selon Microsoft, Surface Duo offre un combo « efficacité + mobilité » unique sur le marché et se démarque sur 5 points :

* Un champ de vision élargi sur deux écrans pour deux fois plus de visibilité et d’efficacité, en affichant deux applications ou en optimisant l’utilisation d’une seule.

* Plus de flexibilité pour en faire toujours plus : en mode tablette, édition, livre de poche… pour interagir avec ses applications qui se réorientent automatiquement selon ses besoins.

* Une expérience sur-mesure avec par exemple des binômes d’applications propres à Surface Duo qui permettent de lancer deux applications de manière simultanée, chacune d’entre elle sur son propre écran.

* Une synchronisation en temps réel dans le cloud Microsoft pour pouvoir retrouver ses documents à l’identique sur son PC.

* Le meilleur de Microsoft associé aux applications Android : de Microsoft 365 à Google Maps en passant par Spotify, pour jongler entre pro et perso en un clin d’œil. Toutes les applications disponibles dans le Google Play Store Android sont fonctionnelles sur Surface Duo.

On espère en avoir un exemplaire sous la main pour étudier un peu plus en avant les usages en entreprise. Si c’est le cas, on vous en reparlera…

Nous vous proposons de faire connaissance en vidéo avec le Surface Duo (les spécifications techniques complètes sont sous la vidéo)…

Caractéristiques techniques

Dimensions : Ouvert : 145,2 mm x 186,9mm x 4,8 mm Fermé : 145,2 mm x 93,3 mm x 9,9 mm Poids : 250 gr Ecrans : 2 écrans Dual PixelSense de 5,6 pouces qui s’ouvrent pour former un grand écran de 8,1 pouces Définition par écran : 1800 x 1350 pixels Définition totale : 2700 x 1800 pixels Autonomie : En lecture de vidéos : Jusqu’à 15h30 d’autonomie En veille : Jusqu’à 10 jours Caméra : 11 Mpx f/2.0 Processeur : Snapdragon 855 Qualcomm Mémoire vive : 6 GO DRAM Stockage : 128 Go, 256 Go Port : USB-C 3.1 Système d’exploitation : Android 10 Prix : Surface Duo 6Go / 128 Go / Glacier : 1.549 € Surface Duo 6Go / 256 Go / Glacier : 1.649 €