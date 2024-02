Elon Musk a diffusé via sa plateforme X (ex-Twitter) quelques nouvelles du cobaye, pardon, du patient, premier humain implanté avec la puce Neuralink. Il contrôle d’ores et déjà la souris d’un PC avec la pensée…

En mai 2023, Neuralink de la FDA (Food & Drug Administration) américaine l’autorisation de procéder aux premières expérimentations humaines de sa puce N1 avec ses 1024 électrodes placées sur et à l’intérieur du cerveau. Le 30 janvier 2024, on apprenait qu’un premier volontaire venait d’être opéré et vivait donc avec une puce N1 implantée dans son crâne.

Depuis nous n’avions plus eu de nouvelles. Mais Elon Musk, cofondateur de Neuralink, a rompu le silence cette semaine. « La progression est bonne et le patient semble s’être complètement rétabli, sans aucun effet néfaste à notre connaissance », explique un Elon Musk prudent mais rassurant.

Il précise que le patient peut d’ores et déjà déplacer une souris à l’écran simplement par la pensée. Les chercheurs s’évertuent désormais à proposer différents boutons cliquables par la pensée afin de multiplier les interactions possibles et faire comprendre à l’interface neuronale des concepts comme « glisser-déposer », « clic droit », « clic gauche », « faire défiler », etc.

Dit autrement, seul le déplacement du curseur est pour l’instant interprété, ce qui est fort peu et se faisait déjà sans avoir à ouvrir le crâne des utilisateurs. Mais la recherche n’en est encore qu’à ses débuts. En effet, les travaux jusqu’ici réalisés par Neuralink avec les animaux ne sont pas directement exploitables avec l’être humain. Les chercheurs doivent donc comprendre et apprendre comment les pensées captées par les 1024 électrodes peuvent être interprétées pour concrétiser une action comme « Fermer la fenêtre » ou « Cliquer du bouton droit ». Et ça ne se fait pas d’un claquement de doigts. Les progrès vont donc probablement être lents et progressifs. Restera ensuite à vérifier que les pensées interprétées sur ce premier patient seront applicables aux prochains patients.

On ignore donc encore ce qui sera réellement possible de faire avec cette interface neuronale de première génération. L’objectif de Neuralink est pour l’instant de permettre le contrôle d’un ordinateur ou d’un smartphone par la pensée. L’entreprise vise en priorité des personnes ayant perdu l’usage de leurs membres.

