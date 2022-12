Les outils de l’éditeur New Relic, spécialisé dans l’observabilité, s’intègrent encore un peu plus au cloud d’Amazon.

Créé en 2008, New Relic édite des outils de surveillance et d’analyse destinés aux Ops et aux DevOps pour faciliter la surveillance, la maintenance et le débogage des applications cloud.

Dans ce but, l’éditeur a développé plus de 500 agents de surveillance de bases de données, d’applications, de langages…et bien sûr, d’hyperscalers.

En 2020, il avait signé un partenariat avec AWS. Les annonces faites lors de l’évènement AWS Re:Invent 2022 en sont la concrétisation la plus récente. A ce jour, environ 200 microservices de New Relic tournent sur AWS.

New Relic annonce l’intégration renforcée de ses services avec AWS Compute Optimizer, AWS Lambda Extensions et AWS App Runner. Ces solutions ciblent notamment les DevOps pour faciliter l’analyse et l’optimisation des applications basées sur des containers et déployées sur AWS. Elles visent également les Ops pour optimiser la consommation des ressources des workloads sur le cloud. Concrètement, les utilisateurs, clients de New Relic et d’AWS, passent désormais par une seule plate-forme d’observabilité.

L’intégration à AWS Compute Optimizer permet aux utilisateurs de mieux évaluer les préconisations de «rightsizing» d’AWS, de configurer des indicateurs de performance pour l’infrastructure et de rationaliser la migration vers Amazon Elastic Calcul Cloud, une architecture basée sur les processeurs Graviton d’AWS. L’objectif global est d’affiner au mieux les ressources nécessaires.

L’intégration à AWS Lambda Extensions permet d’aller au-delà de l’ingestion directe des journaux jusqu’ici permise avec la plateforme de New Reli. Tous les types de données de télémétrie, événements, traces, statistiques sont désormais pris en charge… L’appel dans New Relic de l’API AWS Lambda donne une visibilité directe sur l’exécution, sur la mémoire, les délais d’expiration…Cette fonctionnalité évite de passer par Amazon CloudWatch et se traduit par une optimisation de la consommation des ressources et donc des gains sur la facture totale.

L’intégration à AWS App Runner permet d’utiliser New Relic pour mieux contrôler et optimiser les applications containerisées et s’assurer qu’elles obtiennent les performances attendues. Un moyen de vérifier que le service App Runner est correctement déployé et exploité.

Bref, avec ses nouvelles annonces, New Relic aligne un peu plus l’univers AWS avec son mantra : « permettre aux ingénieurs de prendre les bonnes décisions en s’appuyant sur la donnée et non de simples opinions… »

