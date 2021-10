Les métriques Core Web Vitals, si elles ne sont pas au niveau escompté, affectent négativement le trafic organique des sites web, et augmentent le coût par clic des campagnes marketing. Il est essentiel de les intégrer dans toute démarche de référencement et d’expérience utilisateur.

Si l’optimisation d’un site web passe par une stratégie forte de référencement et de SEO, l’expérience utilisateur doit aussi être une préoccupation constante des gestionnaires de sites web. Si les visiteurs sont insatisfaits avec la performance d’un site, Forrester rapporte qu’au-delà de 3 secondes, 40% des usagers quittent un site à cause de leur mauvaise expérience.

Depuis cet été, Google a formellement introduit l’expérience utilisateur au cœur de ses algorithmes de référencement et de classement SEO en y introduisant un score sur les métriques Core Web Vitals.

Les Core Web Vitals, vont ainsi rapidement s’imposer comme des critères déterminants pour le classement des pages internet dans les résultats de recherche organiques et sponsorisés du géant américain. Les scores Core Web Vitals impacteront directement la visibilité des marques, l’investissement SEO et Marketing, et la croissance des revenus.

Comprendre et maitriser les Core Web Vitals devient dès lors essentiel pour les équipes Web, du développeur au Marketing et au responsables produits et e-commerce

Un algorithme qui récompense l’expérience utilisateur

Bien sûr, les anciennes règles du référencement n’ont pas disparu, mais elles ne permettent plus de distinguer les concurrents. Aujourd’hui, toutes les entreprises utilisent des outils de référencement pour optimiser leurs sites en termes de densité de mots-clés, de méta-descriptions, de qualité d’écriture ou encore de contenu unique.

Google a introduit les métriques Core Web Vitals en 2020 afin de renforcer les outils de mesure et de compréhension de l’expérience utilisateur pour les développeurs. Désormais, le référencement et le trafic organique seront aussi pondérés par les nouvelles métriques Core Web Vitals, et les sites n’ayant pas mis l’accent sur la garantie d’une bonne expérience utilisateur final, telle que définie par Google, verront inévitablement leur trafic chuter.

Le géant de Mountain View a d’ores et déjà modifié ses algorithmes pour récompenser les sites web présentant des Core Web Vitals élevés et leur donner la priorité sur ses pages de recherches. Qui plus est, les Core Web Vitals auront un impact sur Google Ads : les annonces ayant un mauvais score coûteront plus cher au coût par clic (CPC).

Une approche simple de la perception utilisateur

D’un point de vue technique, les Core Web Vitals se composent des trois nouvelles mesures individuelles introduites par Google et qui viennent compléter les outils de mesure traditionnels des développeurs Web :

– Le chargement perçu avec le temps de rendu du plus grand élément de page (Largest Contentful Paint ou LCP),

– L’interactivité de la page avec le temps entre l’activité de l’utilisateur et la réponse du navigateur (First Input Delay ou FID)

– La stabilité visuelle du site web (Cumulative Layout Shift ou CLS).

Google a déterminé ces métriques comme essentielles pour garantir une bonne expérience à l’utilisateur final ; personne ne souhaite utiliser un site dont le contenu est lent à charger, qui ne répond pas aux interactions ou dont le contenu visuel est instable. Ces nouvelles métriques ‘perceptives’ sont assorties d’une grille d’évaluation permettant d’établir la performance en d’un site web en production comme ‘bonne’, ‘à améliorer’ ou ‘médiocre’ en fonction de mesures au 75ème percentile. Par exemple, pour être ‘bon’, le temps de chargement LCP doit être inférieur à 2.5s sur plus de 75% des échantillons d’évaluation.

Mesurer, prioriser, optimiser, garantir

Un des aspects clé des Core Web Vitals est que Google les mesure sur les sites en production, ce qui impose aux équipes Web de mesurer, de comprendre et d’optimiser la performance de leur site sur la durée.

Ce processus passe tout d’abord par la mesure continue de ces métriques critiques, ce qui est aujourd’hui possible sans effort en utilisant une plateforme d’observabilité qui inclue les outils de mesure de l’expérience utilisateur (Real User Monitoring, RUM), et calcule nativement et automatiquement les scores Core Web Vitals. Ces outils permettent de fournir une vue précise des scores LCP, FID et CLS, d’identifier les pages et les composants du site qui posent problème, et de prioriser les améliorations et les optimisations à apporter pour atteindre les objectifs souhaités par les équipes ou dictés par Google.

Il convient aussi de suivre régulièrement la pondération utilisée par Google pour les différentes métriques Core Web Vitals et autres métriques d’expérience utilisateur afin de porter les efforts d’améliorations sur les critères ayant le plus grand impact. Google a par exemple récemment augmenté la pondération des métriques Cumulative Layout Shift et Total Blocking Time.

Suivi temps réel, amélioration continue et expérience réelle

Puisque les Core Web Vitals sont standardisées, elles peuvent contribuer et servir de guide aux équipes pour une mise en pratique systématique, temps réel et continue de la gestion de l’expérience utilisateur. Au travers de dashboards et d’alertes, les équipes peuvent détecter et comprendre immédiatement l’impact d’un changement du site sur l’expérience utilisateur et sur les scores Core Web Vitals et favoriser la collaboration entre équipes techniques et business pour améliorer leurs scores et améliorer durablement leur performance.

Mais bien sûr, le succès d’un site web, la loyauté et la satisfaction des clients, le succès business passent tous par la maîtrise de la performance et de l’expérience utilisateurs ‘de bout-en-bout’, incluant la disponibilité, la fiabilité et les temps de réponse des applications et de l’architecture ‘back-end’. Là encore, une plateforme d’observabilité permettra aux équipes de gérer mesurer, analyser et optimiser la performance de leurs architectures digitales pour créer les services et les expériences utilisateur qui les différentieront véritablement de la compétition.

Par Grégory Ouillon, CTO EMEA New Relic