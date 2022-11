Qlik est un pionnier de la BI en self-service et de cette idée que la donnée puisse être exploitée par n’importe quel collaborateur pour l’aider dans ses prises de décision. Transformer les données en intelligence active est l’un des nouveaux crédos de l’éditeur porté par son offre Qlik Cloud et les fonctionnalités de popularisation du Machine Learning, Qlik AutoML intégrée à Qlik Sense. Mike Capone, CEO de Qlik est notre Grand Témoin.

La data est le nouvel or noir… à condition de savoir l’intégrer, l’analyser, l’exploiter, la diffuser et la transformer en cette « intelligence active » qui permet aux entreprises d’anticiper les tendances et les besoins. Mais la gouverner, la sécuriser, l’intégrer à des processus ML/IA encore très nouveaux et immatures, soulève d’autant plus de défis que le cloud est venu redistribuer les cartes, changer les habitudes et ouvrir des perspectives nouvelles.

Observateur et acteur de l’évolution des usages et des technologies de la data, Mike Capone, CEO de Qlik est le Grand Témoin de Guy Hervier.

Ensemble, ils évoquent les transformations dans les approches de gestion de la data, le succès de technologies comme Qlik AutoML, les influences du No-Code sur l’exploitation de la data, la complexité et la diversité des problèmes d’intégration, les atouts et défis des clouds publics, les nouveaux visages de la BI et de la Self BI dans un monde où l’IA s’infiltre dans les entreprises et les virages réalisés par Qlik pour s’adapter à ces transformations.

PS : Cet entretien est en anglais. Utilisez les fonctions intégrées du Player YouTube pour afficher des sous-titres dans votre langue de prédilection.

    

