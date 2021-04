L’éditeur va fournir à l’armée américaine plus de 120 000 casques dotés de lunettes Hololens et les logiciels adéquats. Un contrat de plus de 20 milliards de dollars…

L’année dernière a été marquée par la saga du contrat JEDI, évalué à 10 milliards de dollars sur 10 ans, destiné à moderniser les infrastructures de l’armée américaine par le Cloud. Le contrat a été remporté par Microsoft. Mais Amazon a trainé l’affaire devant les tribunaux et a réussi à totalement bloquer son exécution. Depuis la bataille juridique se poursuit, le pouvoir en place a changé, les besoins de l’armée ont évolué et Oracle Cloud a demandé à revenir dans la course et qu’un nouvel appel d’offres soit lancé.

Bref le contrat JEDI est enlisé…

Qu’importe pour Microsoft. L’éditeur vient de dénicher un nouveau contrat avec l’armée américaine encore plus important : 22 milliards de dollars (sur 10 ans) pour équiper 120 000 soldats de casques Hololens ! Et cette fois, personne ne viendra contrarier ce marché puisque le casque de Microsoft n’a finalement pas de véritable concurrent sur le marché (en matière de maturité et de capacité à s’intégrer dans un casque militaire).

En lançant Hololens 2, Microsoft avait veillé à ce que sa technologie puisse être intégrée dans des équipements métiers comme des casques de chantier par exemple. L’armée s’était rapidement montrée intéressée par la technologie holographique de Microsoft et ses applications sur le terrain de combat.

L’éditeur vient de signer avec l’armée américaine un contrat pour développer une version spécialement customisée pour les besoins militaires.

« L’armée des États-Unis travaillera avec Microsoft sur la phase de production du programme IVAS (Integrated Visual Augmentation System) alors qu’elle évolue d’une phase de prototypage rapide à celle de l’entrée en production puis du déploiement rapide » explique Alex Kipman, le papa des lunettes holographiques chez Microsoft. « Le casque IVAS, basé sur HoloLens et enrichi par les services cloud Microsoft Azure, offre une plateforme qui permettra aux soldats de rester en sécurité et de les rendre plus efficaces. Le programme permet une meilleure connaissance de la situation, permettant le partage de l’information et la prise de décisions dans divers scénarios. »

Ce contrat comporte plusieurs phases et l’armée américaine veut pouvoir garder des marges de manœuvre au cas où des technologies concurrentes verraient le jour, alors que l’annonce de la WWDC 2021 d’Apple a relancé les rumeurs d’une présentation des fameuses lunettes de réalité augmentée d’Apple dont on parle depuis des années sans jamais en avoir vu la couleur.

Le programme IVAS prévoit notamment une seconde phase d’approbation dans 5 ans. Les 22 milliards de dollars évoqués ne seront réellement perçus par Microsoft qu’après cette seconde phase.