Dans un contexte géopolitique tendu, Palo Alto Networks élargit son portefeuille de cybersécurité en intégrant la technologie innovante de Talon Cyber Security, un spécialiste israélien de la sécurité des navigateurs.

Palo Alto Networks a officiellement annoncé son intention d’acquérir la société Talon CyberSecurity , spécialiste de la sécurité du télétravail et des collaborateurs répartis hors des murs de l’entreprise. L’entreprise est notamment réputée pour sa solution Talon Enterprise Brower, un navigateur spécialement pensé pour les entreprises et leurs contraintes de sécurité.

L’information est d’autant plus remarquée qu’elle intervient dans un cadre géopolitique plus que tendu. « L’annonce d’aujourd’hui souligne notre confiance dans la force de l’écosystème israélien de la cybersécurité et notre engagement envers notre équipe grandissante en Israël » affirme ainsi Lee Klarich, Chief Product Officer for Palo Alto Networks. On le sait, le pays est une pépinière de startups dédiées à la cybersécurité.

Dans un monde où applications sont de plus en plus délivrées au travers du navigateur Web dans un esprit SaaS, le navigateur d’entreprise de Talon permet aux utilisateurs d’accéder aux applications professionnelles de manière sécurisée depuis n’importe quel appareil, y compris les appareils mobiles et non corporatifs, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et sûre.

Cette acquisition intervient peu après l’annonce en octobre du rachat de Dig Security, un spécialiste de la sécurité des données dans le cloud, confirmant la stratégie de Palo Alto Networks de consolider sa présence dans la sécurité du cloud et renforcer sa solution SASE Prisma.

Talon Cyber Security avait levé 100 millions de dollars l’an dernier et n’était pas activement à la recherche d’un acquéreur même si l’émergence de Edge for Business de Microsoft commençait à lui faire de l’ombre. Mais ses dirigeants ont saisi l’opportunité qui se présentait. Selon certaines sources non officielles, Palo Alto Networks débourserait 625 millions de dollars pour s’offrir les technologies de Talon.

Pour Palo Alto Network, l’intégration de Talon au portfolio Prisma permettra de sécuriser toutes les activités de travail via un navigateur d’entreprise, sans affecter l’usage personnel des appareils ou la vie privée des utilisateurs. Cette stratégie répond à un besoin critique des entreprises de gérer les risques liés à l’utilisation de dispositifs personnels pour le travail​.

« L’entreprise moyenne utilise des centaines d’applications SaaS et Web. Dit autrement, la plupart des tâches sont désormais effectuées principalement via le navigateur Web. Talon permet aux organisations de sécuriser toutes les activités professionnelles via un navigateur d’entreprise, sans toucher à l’utilisation personnelle de l’appareil ou avoir un impact sur la vie privée de l’utilisateur » rappelle Lee Klarich, Chief Product Officer for Palo Alto Networks.

Complétant cette vision, Anand Oswal, SVP et General Managet de Palo Alto Networks, explique que « si le BYOD offre un avantage en termes de productivité, il constitue également une source de risques importants pour la sécurité. Le navigateur d’entreprise de Talon donne aux équipes de sécurité une visibilité et un contrôle approfondis sur toutes les activités SaaS et Web liées au travail sur tous les appareils, y compris les terminaux personnels et non gérés. Les solutions SASE doivent évoluer pour sécuriser les appareils non gérés avec la même sécurité cohérente que celle appliquée aux appareils gérés, afin que les utilisateurs puissent accéder en toute sécurité aux applications professionnelles à l’aide de n’importe quel appareil et de n’importe quel endroit. La combinaison unique de Prisma SASE et de Talon transformera la façon dont les organisations relèvent les défis des environnements numériques modernes et connectés d’aujourd’hui » confirmant au passage l’intégration des technologies Talon dans l’offre SASE de l’éditeur.

