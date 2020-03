InformatiqueNews Hebdo, c’est votre rendez-vous décontracté et en vidéo qui récapitule l’actualité IT de la semaine écoulée. Guy Hervier et Jean François le Nilias reviennent sur les temps forts et les annonces marquantes.

Ils débâtent des conséquences du rachat de Compuware, l’un des plus anciens éditeurs de logiciels, par BMC, sur les annonces de Pure Storage autour de la modernisation de ses baies Flash mais aussi sur une trouvaille technologique qui vient donner corps à l’une des tendances encore méconnues, le PIM ou Processing-In-Memory, une nouvelle forme d’architecture cherchant à fusionner mémoire et processeur pour effectuer les calculs directement là où les données sont stockées, avec un minimum de mouvement.

InformatiqueNews Hebdo revient également sur les annonces américaines en matière de supercalculateurs exaflopiques, les USA espérant toujours griller la politesse aux Chinois, mais aussi au Japon et à l’Europe dans la course technologique qui doit faire entrer l’informatique moderne dans l’ère de l’exascale.

En Bref, cette semaine…

00:40 PureStorage adopte le NVMe

PureStorage annonce la disponibilité de sa troisième génération de baies de stockage « all-NVMe FlashArray/X ». Elle se traduit par l’introduction d’un nouveau contrôleur NVMe X70 et une nouvelle version du logiciel DirectFlash combinaison offrant des gains de performance de l’ordre de 50% sur des Workloads comme SAP. Une évolution accessible à tous les clients existants grâce au modèle « Pure as a Service ».

02:54 L’université Purdue invente un transistor qui calcule et stocke à la fois

Combiner stockage et traitement dans une seule puce. Les chercheurs de l’université de Purdue ont développé un moyen d’utiliser des transistors (typiquement exploités pour exécuter des instructions dans un processeur) également comme des unités de stockage grâce à une technologie dénommée « Ferroelectric RAM » à base d’indium selenide alpha, un matériau qui combine capacité à stocker une information à la capacité à laisser ou non circuler l’électricité. Une découverte qui va dans le sens des approches « Processing-In-Memory » que le DAMO, le programme de recherche et d’innovation technique et scientifique du Groupe Alibaba, voit comme l’une des grandes percées technologiques dans ses prévisions 2020.

05:11 La reconnaissance faciale interdite dans les lycées

Le tribunal administratif de Marseille retoque le conseil général de la région PACA dans son usage de la reconnaissance faciale rejoignant ainsi l’avis négatif de la CNIL face à ces expérimentations. La région avait en effet lancé avec Cisco une expérimentation pour contrôler l’entrée aux établissements scolaires par une IA à base de reconnaissance faciale. Le tribunal interdit cette expérimentation estimant qu’il existe des mécanismes moins invasifs sur la vie privée.

07:00 Compuware racheté par BMC

La consolidation des acteurs du Mainframe se poursuit avec ce rapprochement assez symbolique entre l’un des leaders de l’ITSM et l’un des plus anciens éditeurs informatiques aujourd’hui spécialisé dans la modernisation des développements sur Mainframe.

10:00 Xerox relance son OPA hostile sur HP Inc

Comme attendu, Xerox poursuit sa tentative d’absorber le fabricant de PC et d’imprimantes HP en proposant aux actionnaires un rachat de leurs actions pour une valeur globale de 35 millions de dollars. En pleine crise des valeurs de la Tech suite au Coronavirus, l’issue reste incertaine.

Le dossier de la semaine : L’ère des nouveaux mastodontes

12:00 Honeywell s’apprête à lancer l’ordinateur quantique le plus puissant au monde

Honeywell fait son grand retour dans l’univers des supercalculateurs en annonçant avoir construit le plus puissant ordinateur quantique, à base d’ions piégés, doublant les performances des plus puissantes machines quantiques actuelles…

14:20 Les USA présentent leur troisième supercalculateur exaflopique

Deux milliards de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde ! El Capitan, le troisième ordinateur exaflopique développé par les États-Unis sera opérationnel en 2022. Construit par Cray, devenue filiale de HPE, il s’appuiera sur des technologies AMD non encore dévoilées.

Nos rendez-vous à venir…

16:40 L’automatisation des processus métiers

Le coronavirus impacte toutes les manifestations IT. Seules les manifestations à petite échelle très spécialisée sont maintenues. À l’instar des matinées d’IT For Business qui organise le 25 mars un événement autour de la RPA et de l’automatisation des processus métiers avec le témoignage de nombreux DSI.

Le coup de gueule de la semaine

18:20 L’Uberisation n’a plus la côte

La Cour de cassation, dans un conflit opposant Uber et un de ses chauffeurs, s’est prononcée en faveur de ce dernier et considère les chauffeurs comme des salariés et non comme des indépendants. Le statut de chauffeur indépendant est « fictif » et le lien entre Uber et ses chauffeurs s’apparente bien à un contrat de travail. Une décision qui remet en cause le modèle économique d’Uber et de ses concurrents directs…