Nouveau rebondissement dans le « Dallas » de l’IT… Le feuilleton « Xerox vs HP » est relancé cette semaine. Comme prévu, Xerox vient de renouveler son offre de rachat aux actionnaires de HP avec une proposition revue à la hausse à 35 milliards de dollars.

Bien évidemment, le comité de direction de HP continue d’affirmer que cette offre n’est pas suffisante. Et, une idée oubliée depuis un an commence à ressurgir… L’hypothèse inverse d’un rachat de Xerox par HP refait surface. Il est vrai que l’opération paraît bien plus aisée à concrétiser, HP pesant trois fois plus lourd que son vorace concurrent. HP accuse désormais ouvertement Xerox de ne pas fournir assez d’information pour rendre une telle opération possible.

Car de même que le comité de direction de HP ne veut pas entendre parler d’un rachat par Xerox, le comité de direction de Xerox ne veut pas plus d’un rachat par HP. Pour Xerox, sa proposition de rachat des actions pour 35 milliards de dollars est la meilleure offre et le meilleur moyen de combiner les deux entreprises et de valoriser les actions HP.

Le rachat de Xerox par HP reste pour l’instant plus hypothétique que l’inverse. Car il existe dans cette histoire un tiers qui influence les opérations : le milliardaire Carl Icahn. Ce dernier est l’un des principaux actionnaires de Xerox. Et il est devenu l’an dernier l’un des gros actionnaires de HP. C’est lui qui, en sous-main, pousse Xerox à racheter HP espérant voir les deux entreprises fusionnées sous la direction de John Vinsentin, CEO de Xerox.

Le feuilleton pourrait trouver sa conclusion fin Avril lors de l’Annual Meeting of Stokholders 2020 de HP. Xerox compte en effet y faire élire au comité de direction 11 candidats favorables au rachat de HP.