Entre conformité au règlement eIDAS et sécurisation des échanges transfrontaliers, la signature électronique qualifiée (QES) permet aux PME d’aligner leurs processus sur les standards européens les plus stricts sans compromettre l’expérience utilisateur.

La signature de documents est un acte engageant et juridiquement contraignant, ce qui nécessite un processus hautement sécurisé pour en garantir la validité et éviter toute fraude. Cependant, dans un environnement de plus en plus numérique, il est essentiel de ne pas sacrifier la fluidité du parcours client. Les PME doivent offrir une expérience simple et rapide, tout en respectant les exigences légales et sécuritaires. La signature électronique qualifiée (QES) représente la solution idéale en combinant sécurité renforcée et fluidité d’utilisation. Elle permet de garantir un haut niveau de protection juridique tout en simplifiant les démarches pour les utilisateurs.

De plus, la QES ouvre de nouvelles opportunités pour les TPE et PME en leur offrant une alternative efficace aux processus traditionnels, leur permettant de se développer plus rapidement et de se conformer facilement aux exigences légales, tout en améliorant l’efficacité interne et en facilitant les transactions à l’international.

Protection contre la fraude grâce au cryptage et au contrôle de l’utilisateur

La signature électronique qualifiée (QES) est la forme la plus sécurisée de signature électronique, équivalente juridiquement à une signature manuscrite. Contrairement aux signatures électroniques simples (SES) ou avancées (AES), la QES repose sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de confiance (QTSP) et utilise un dispositif sécurisé de création de signature (QSCD) contrôlé uniquement par le signataire.

L’identité du signataire est vérifiée de manière irréfutable via des méthodes biométriques et une authentification cryptée. Ce lien sécurisé empêche toute falsification, tandis que les transactions sont cryptées et traçables, offrant ainsi une protection contre l’usurpation d’identité et la fraude. La QES assure une signature juridiquement valide et un processus vérifiable, idéal pour les secteurs soumis à des enjeux de conformité et de sécurité.

Validation claire de l’identité – sécurisée, évolutive et conforme aux normes de l’UE

Les signatures traditionnelles reposent sur des méthodes physiques, telles que la signature en personne ou l’envoi de documents recommandés. Cependant, dans le cadre des relations commerciales numériques, notamment transfrontalières, ce modèle devient obsolète. L’un des principaux atouts des signatures électroniques qualifiées (QES) est l’identification sans équivoque du signataire, réalisée via des vérifications biométriques, des processus de reconnaissance d’identité et des pistes d’audit vérifiables. Ce processus transparent et conforme permet une vérification efficace, même dans les transactions internationales, sans nécessiter de papier ou de rencontre physique. En particulier dans des secteurs réglementés comme la finance, la sécurité informatique ou la technologie juridique, la QES garantit la conformité légale tout en créant de la transparence.

En vertu du règlement eIDAS de l’UE, la QES est la seule signature numérique ayant la même valeur juridique qu’une signature manuscrite dans tous les États membres de l’Union européenne, ainsi qu’en Norvège, Liechtenstein et Islande. Cela facilite les transactions transfrontalières et assure que les réglementations nationales ne créent pas de barrières, offrant ainsi un avantage crucial pour les entreprises exportatrices ou les prestataires de services opérant à l’échelle européenne.

Les signatures numériques renforcent la sécurité, l’efficacité et la confiance au niveau international

La signature électronique qualifiée (QES) protège non seulement contre les manipulations, mais garantit des transactions transparentes, vérifiables et juridiquement valables. En permettant des processus entièrement numériques, elle accélère la conclusion des contrats – qu’il s’agisse d’ouvrir un compte bancaire, de signer un contrat de licence de logiciel ou de négocier des accords-cadres avec des partenaires internationaux – réduisant ainsi les délais de signature de plusieurs jours à quelques minutes.

Cela se traduit par une réduction des coûts, une flexibilité accrue et moins de risques de litiges, car chaque signature est traçable et attribuable de manière unique à une personne. Pour les PME, la QES est un investissement stratégique, offrant une solution évolutive et sécurisée qui favorise la confiance, la croissance et l’adoption du numérique tout en renforçant la crédibilité auprès des partenaires, clients et autorités. Bien que toutes les signatures n’aient pas besoin d’être qualifiées, la QES est indispensable lorsque la sécurité juridique, la traçabilité et la vérification d’identité sont cruciales. Elle permet aux entreprises, petites ou grandes, d’adopter une technologie de confiance sans nécessiter une infrastructure complexe ni des coûts d’entrée élevés.

À l’heure où la confiance numérique devient un enjeu stratégique, les PME qui souhaitent non seulement se sécuriser, mais aussi se distinguer, doivent voir les QES comme un pilier incontournable de leur infrastructure informatique. Loin d’être un simple ajout, elles sont un véritable levier de confiance, garantissant l’intégrité des transactions et la conformité aux exigences légales. En les intégrant dès aujourd’hui, ces entreprises se préparent à un avenir où sécurité, efficacité et transparence seront les fondements de leur réussite.

____________________________

Par Vainius Fedotovas, Head of Data Intelligence chez Sumsub

À lire également :