Chaque année, le CES 2024 permet de prendre le pouls des innovations de la Tech et du marché de l’électronique grand public. Mais que peut nous réserver cette édition 2024 ?

Le CES 2024 ouvrira officiellement ses portes ce mardi pour célébrer l’innovation technologique et nous faire découvrir des trouvailles parfois très disruptives, parfois totalement loufoques, qui veulent s’imposer dans notre quotidien et nous proposer de nouvelles expériences.

En attendant de les découvrir, voici les grandes tendances à surveiller à l’occasion de cette nouvelle édition de l’incontournable « Consumer Electronic Show » à Las Vegas, du 9 au 12 janvier :

Des écrans géants, transparents, pliables, 3D

Comme chaque année, le CES devrait nous faire découvrir de nouveaux écrans encore plus lumineux, plus spectaculaires et surtout plus grands. Le gigantisme ne s’arrête jamais de grandir dans l’univers des écrans désormais poussé par l’arrivée en masse de la 8K.

Mais il va surtout falloir surveiller les innovations en matière d’écrans pliables et enroulables. Une tendance qui permet des écrans de poche plus grands mais aussi qui permet de masquer le gigantisme des écrans TV au milieu du salon. D’autres écrans (chez LG notamment) promettent même une certaine « transparence » lorsqu’ils sont éteints.

Autre tendance à surveiller, celle des écrans 3D. Ils permettent de voir le relief sans lunettes. Présents l’an dernier sur des PC portables d’Asus, ils devraient être plus nombreux en 2024. On parle notamment d’un nouvel écran de gaming 3D chez Samsung.

Des « AI PC » à foison

Surfant sur les NPU intégrés aux nouveaux processeurs Intel Core Ultra, AMD Ryzen 8400 et Qualcomm Snapdragon X Elite, une nouvelle génération de PC fait ses premiers pas à l’occasion du CES 2024. Ces PC bénéficient d’une nouvelle touche dédiée à l’IA et de fonctionnalités intelligentes embarquées mais sont surtout prévus pour tirer pleinement profit des fonctionnalités du prochain Windows.

Nombre de constructeurs comptent sur cette nouvelle génération dopée à l’IA pour voir le marché PC redécoller en 2024. Cela reste à démontrer.

Des PC plus écolos

Parmi les grandes tendances côté PC, on s’attend aussi à découvrir de nouveaux PC plus écolos. Certains constructeurs devraient même se déclarer « neutres en Carbone » dans la production de certaines machines. On espère surtout voire enfin éclore des PC « tout en un » à la fois plus performants en graphisme (grâce aux Intel Core Ultra notamment et aux nouveaux APU d’AMD) mais surtout avec un design modulaire qui permet de faire évoluer la machine sans changer l’écran, une piste que Microsoft a exploré avec sa Surface Hub 3 l’an passé.

Des consoles PC

Les nouveaux processeurs mobiles d’AMD, Intel et Qualcomm intègrent des iGPU aux performances largement en hausse. De quoi transformer n’importe quel PC en console de jeux. Et les constructeurs s’intéressent de plus en plus à une nouvelle tendance : décliner des PC ludiques sous forme de consoles portables en s’inspirant du design de la Nintendo Switch.

À la rédaction d’InformatiqueNews, on s’interroge sur les éventuels usages « pro » de ces « form-factors » qui tiennent dans la poche.

De la concurrence pour l’Apple Vision Pro

Et si la sortie du casque de réalité virtuelle d’Apple relançait un marché moribond ? L’hypothèse n’est pas exclue par Qualcomm qui lance un nouveau processeur « Snapdragon XR2+ Gen 2 » offrant des performances de réalité mixte haut de gamme et certainement très compétitives face aux processeurs Apple. De quoi donner des idées à Samsung, Lenovo et autres partenaires qui pourraient venir proposer – avec l’aide de Google – de nouveaux casques à même de faire de l’ombre à l’Apple Vision Pro et au Meta Quest 3.

La santé toujours plus inspectée

On attend également toujours plus de capteurs et d’outils connectés pour analyser notre santé. On s’attend notamment à découvrir de nouveaux appareils de suivi cardiaque mais également de nouveaux capteurs pour les diabétiques notamment.

On sait déjà que Withings va proposer un nouveau système d’analyse médicale pour les médecins.

On en saura plus dans les heures à venir…

À lire également :