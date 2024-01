Le groupe Onwards Brand a signé un contrat de licence pour faire revivre les périphériques Microsoft pour PC sous sa marque « Incase ». Et c’est une bonne nouvelle notamment pour tous les amateurs des périphériques « ergonomiques » du constructeur.

En avril dernier, Microsoft annonçait abandonner le marché des périphériques PC (souris, webcams, claviers, etc.) pour se consacrer exclusivement à sa gamme Surface. Depuis, si vous voulez acquérir l’excellent Microsoft Ergonomic Keyboard, le très compact et silencieux « Designer Compact Keyboard », la souris Bluetooth Ergonomic Mouse, le Bluetooth numpad, la souris Wireless Mobile ou encore l’Arc Touch Mouse, il faut chercher les fins de stock sur les sites de vente en ligne.

Mais bonne nouvelle, ces périphériques réputés pour leur qualité et fiabilité vont faire leur comeback ! La société Onwards, et plus précisément sa filiale Incase, jusqu’ici plutôt connue pour ses sacoches et protections, a signé un partenariat exclusif avec Microsoft pour relancer la gamme de périphériques de l’éditeur. Les produits seront strictement similaires, avec la même qualité de fabrication que les versions originales, mais porteront la marque « Incase, Designed by Microsoft » au lieu du simple logo « Microsoft ».

Voilà qui marque un changement de cap pour Incase qui ne produisait jusqu’ici pas de périphériques PC. Un bon moyen de s’engager sur ce marché très occupé par une pléthore de marques chinoises et quelques grands acteurs comme Logitech (désormais Logi) et Trust tout en s’appuyant sur des produits réputés avec un partenaire incontournable.

Vingt-trois périphériques Microsoft vont ainsi revivre sous la marque Incase en 2024. Outre les souris et claviers iconiques de la marque, Incase va aussi ressortir des cartons les casques-micro de bureautique, l’USB-C Speaker et le très introuvable mais bien pensé « Audio Dock » (image ci-contre).

Par ailleurs, la marque a confirmé à notre confrère américain The Verge avoir signé avec Microsoft pour quelques périphériques développés par la firme mais jamais sortis, à commencer par un nouveau « Ergonomic Keyboard » en développement sous l’ère Panos Panay, très attendu des amateurs de claviers ergonomiques.

