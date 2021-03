La fantasque et charismatique figure de proue du logiciel libre, Richard Stallman, annonce son retour au sein du comité de direction de la Free Software Foundation, 18 mois seulement après en avoir démissionné.

Père du projet GNU et de la licence GPL, développeur émérite du GNU Emacs mais aussi du compilateur GCC et du debugger GDB, Richard Matthew Stallman reste la grande figure du logiciel libre et son militant le plus passionné.

Suite à des prises de position controversées sur les forums du MIT concernant le légendaire Marvin Minsky et les liens de ce dernier avec Jeffrey Epstein, Stallman avait démissionné en septembre 2019 de son poste de président et membre du board de la Free Software Foundation, fondation qu’il a créée en 1985.

Son retour au sein de la FSF a été officialisé le 22 mars. Et Richard Stallman a ajouté « n’avoir aucune intention d’en démissionner à nouveau à l’avenir ».