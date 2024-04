ROK Solutions redéfinit le paysage du no-code en proposant une plateforme intuitive à la fois sécurisée et conforme, facilitant l’intégration complexe et la personnalisation grâce à l’intelligence artificielle.

Le marché du no-code s’affirme comme une véritable aubaine pour les entreprises désireuses d’accélérer leur transformation digitale. En dépit d’une croissance impressionnante, portée par une offre de plus en plus riche et variée, certaines limites inhérentes à ces technologies ont cependant émergé avec le temps. La personnalisation et l’intégration restent ainsu des défis majeurs, sans oublier les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de conformité, particulièrement lorsque les applications no-code s’entremêlent de manière complexe avec les systèmes d’information existants.

Des acteurs comme ROK Solutions se démarquent en proposant des plateformes no-code qui non seulement adressent ces contraintes, mais les transforment en opportunités de création de valeur. Avec une personnalisation poussée des interfaces utilisateurs et une facilité d’intégration des API tierces, ROK repousse les limites traditionnelles du no-code. En outre, la conformité et la sécurité sont intégrées « By Design », offrant ainsi une réponse solide aux préoccupations des entreprises.

Similaire à PowerPoint dans l’esprit et dans l’ergonomie, ROK permet une customisation totale de l’interface graphique et de la navigation, ainsi qu’une personnalisation des applications créées grâce à son store. ROK facilite la création de flux d’affaires complexes par simple glisser-déposer, répondant ainsi pleinement à la promesse du no-code d’accélérer la transformation digitale tout en optimisant les flux créés dans une même plateforme. . La dernière version de ROK intègre également un assistant IA pour faciliter l’intégration des API complexes, éliminant ainsi le besoin de passer des heures à lire la documentation. Côté sécurité, ROK intègre nativement la possibilité de s’interfacer avec les SIRH, les outils d’IAM, et les annuaires électroniques comme l’AD, gérant en temps réel la cartographie des accès et faisant le lien avec les organigrammes de l’entreprise.

Ainsi, des plateformes comme ROK Solutions incarnent l’évolution du no-code, en proposant des outils capables de relever les défis actuels et futurs des entreprises. Elles illustrent parfaitement la manière dont la technologie no-code, soutenue par l’intelligence artificielle, peut transformer la manière dont les organisations conçoivent, développent et déploient des applications d’entreprise.

Découvrez ROK en 3 minutes et en vidéo :

<

À lire également :