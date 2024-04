DataStax se rappelle au bon souvenir du monde de la data en s’offrant Logspace, l’éditeur de la solution de création d’Apps d’IA générative « RAG » en No-code : Langflow.

Dans l’univers des IA génératives, on tend à beaucoup parler des modèles génératifs de startups pleines d’ambition à l’instar d’OpenAI, Mistral AI, Anthropic ou Cohere ainsi que des plateformes AI protéiformes des grands acteurs du Cloud (Microsoft Fabric, Google Vectrex AI, AWS SageMaker, OVHcloud Data Platform). Mais on oublie un peu vite que l’essentiel du marché se fera sur les applications IA d’entreprises et sur les outils permettant de les réaliser le plus aisément possible.

Dans ce domaine, un outil fait beaucoup parler de lui en ce moment : Langflow. Cet outil de développement No-Code en open-source, basé sur LangChain et react-flow, permet de rapidement combiner des « building-blocs » à l’aide d’une interface très visuelle pour créer des applications d’IA générative combinant les données des entreprises aux capacités des LLM via la technique RAG (Retrieval Augmented Generation, ou génération augmentée par récupération). Cette technique consiste à interroger vos bases de données et en récupérer les informations pour délivrer un contexte enrichi et spécialisé à un LLM afin qu’il formule des réponses intelligibles en langage naturel. Le LLM devient ainsi capable de formuler des réponses en s’appuyant sur votre corpus informationnel sans avoir à réentraîner le modèle.

Et surprise, DataStax a senti la bonne opportunité. L’éditeur particulièrement connu pour sa base de données vectorielle et NoSQL, Astra DB, basée sur Apache Cassandra et Apacher Pulsar. Surfant sur les tendances IA du moment, l’éditeur avait notamment enrichi sa plateforme d’un moteur de recherche vectorielle (Astra Vector Search) pour réaliser notamment de la recherche sémantique, de la recommandation de produits et permettre l’implémentation des techniques RAG avec sa solution RAGStack.

DataStax annonce cette semaine l’acquisition de Logspace, l’éditeur de Langflow. En intégrant Langflow à Astra DB et RAGStack, DataStax veut créer « une pile d’applications Gen AI ». « Nous nous attachons à fournir aux développeurs des outils qui leur permettent de créer facilement des applications RAG avec le chemin le plus simple et le plus rapide vers la production », a déclaré Chet Kapoor, CEO et président de DataStax.

