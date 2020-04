Le « Dallas » de l’IT touche à sa fin, tout au moins pour le moment. La pandémie et la crise économique qui l’accompagne et lui succèdera mette un terme au feuilleton.

La société Xerox a annoncé en fin de semaine dernière par un communiqué qu’elle abandonnait son OPA hostile afin de s’emparer du constructeur de PC et d’imprimantes HP Inc. « La crise sanitaire mondiale actuelle et les turbulences macroéconomiques et de marché qui en résultent causées par COVID-19 ont créé un environnement qui n’est pas propice à la poursuite par Xerox d’une acquisition de HP Inc. » explique ainsi Xerox dans un communiqué.

Xerox était près à mettre 36 milliards de dollars pour absorber HP, un prix jugé très en dessous de la valeur réelle du constructeur de PC selon son comité d’administration. HP a immédiatement réagi en précisant que « « Nous avons une bonne trésorerie et un bilan qui nous permettent de relever des défis imprévus tels que la pandémie mondiale dont nous sommes saisis, tout en préservant différentes options stratégiques pour l’avenir ».

Une façon comme une autre d’annoncer que le feuilleton aura peut-être une nouvelle saison. La compagnie Xerox reprendra-t-elle l’offensive en fin d’année ? HP absorbera-t-elle Xerox si la bourse tourne à la sauce aigre-douce pour cette dernière ? Il y a matière à une suite…

En attendant, il nous reste l’autre grande saga de l’IT à suivre… « JEDI : AWS vs Azure »