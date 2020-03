Le Département de la Défense US profiterait de la contre-attaque d’Amazon – qui dénonce devant les hautes instances juridiques américaines les conditions d’attribution à Microsoft du contrat de modernisation cloud des armées – pour renégocier à la baisse certaines clauses tarifaires…

Les responsables IT, amateurs de séries TV à rallonge, sont servis depuis quelques mois. Deux grandes sagas animent en effet l’IT.

Celle qui voit s’opposer Xerox et HPE. Et celle du fameux contrat JEDI de modernisation de l’IT du département de la Défense américain (DoD).

Évalué à 10 milliards de dollars sur 10 ans, le contrat JEDI (Joint Enterprise Defense Initiative) a été attribué en octobre dernier à Microsoft, à la surprise des observateurs américains.

AWS a bien évidemment contesté cette attribution, accusant Donal Trump d’ingérence, et a même récemment obtenu que la mise en œuvre soit suspendue le temps que les autorités juridiques statuent sur le fond du sujet, à savoir l’intervention de Trump dans l’attribution du contrat en faveur de Microsoft.

À la surprise générale, on a appris hier que le Pentagone cherchait désormais à profiter de la situation pour réexaminer une clause du contrat et … renégocier les tarifs !

En effet, le DoD voudrait revoir les prix du « Scenario 6 » portant plus particulièrement sur le stockage. Selon nos informations, l’essentiel du contrat JEDI repose sur les problématiques de stockage et leur tarification. C’est aussi sur ce point particulier qu’Amazon base son argumentaire pour contester les décisions du DoD.

Microsoft a réagi à cette information par la voix de son VP communications, Frank Shaw auprès de ZDNet. « Nous pensons que le ministère de la Défense a fait le bon choix lors de l’attribution du contrat. Cependant, nous appuyons sa décision de reconsidérer un petit nombre de facteurs, car il s’agit probablement du moyen le plus rapide de résoudre tous les problèmes mais aussi de rapidement fournir à nos forces armées les technologies dont elles ont besoin.

Depuis le début et tout au long de ce processus, nous nous sommes concentrés sur l’écoute des besoins du DoD, fournissant les meilleurs produits et nous assurant que rien de ce que nous faisions ne puisse retarder le processus d’attribution. Nous n’allons pas changer cette approche maintenant. En deux ans, le DoD a examiné des dizaines de facteurs et sous-facteurs et a trouvé l’offre Microsoft égale ou supérieure à AWS sur chaque facteur. Nous restons convaincus que la proposition de Microsoft est technologiquement supérieure, offre la meilleure valeur et constitue le bon choix pour le DoD. »

À première vue, la décision du DoD ne ressemble donc pas à un volte-face mais plutôt à une volonté d’affaiblir l’argumentaire d’AWS tout en renégociant les tarifs à la baisse. Suite au prochain épisode…

