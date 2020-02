Suite de l’un des grands feuilleton de ce début d’année… AWS ne décolère pas de s’être fait coiffer par Azure sur le juteux contrat de modernisation cloud du Pentagone (10 milliards de dollars sur 10 ans).

Le 24 janvier dernier, AWS demandait à la cour fédérale des réclamations de suspendre la mise en œuvre du contrat JEDI en attendant que l’affaire soit jugée sur le fond.

Pour rappel, le DoD (Department of Defense) a attribué en fin d’année 2019 à Azure le contrat de modernisation des infrastructures du Pentagone et des armées, connu sous le nom de Contrat JEDI.

Depuis, Amazon multiplie les recours pour faire annuler ce contrat dont sa division Cloud a été injustement évincée selon la firme de Jeff Bezos, non pas parce que l’offre d’AWS était moins adéquate mais suite à l’ingérence du président Donald Trump qui aurait donné l’ordre de « baiser AWS ».

La cour fédérale des réclamations a donc accédé à la demande formulée fin janvier par AWS. Une petite victoire pour le fournisseur cloud qui devra quand même déposer avant le 20 février la modique somme de 42 millions de dollars pour couvrir les coûts au cas où il s’avèrerait que cette injonction accordée par le juge ait été délivrée à tort !

Rappelons que dans le même temps, Amazon a également demandé à la cour fédérale de faire témoigner Donald Trump et d’autres personnes importantes de son gouvernement dans cette affaire.

Suite du feuilleton au prochain épisode…