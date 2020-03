Si Amazon est toujours le premier acteur du cloud, l’entreprise sait qu’une première place est difficile à conserver. Surtout quand ses concurrents aux dents longues se nomment Microsoft et Google. Selon l’étude Canalys du quatrième trimestre 2019, AWS possèderait 32,4% du marché IaaS, contre 17,6% pour Azure et 6% pour GCP.

Malgré une croissance annuelle annoncée de 34%, l’entreprise de Jeff Bezos est de plus en plus talonnée par Azure qui progresse de 63% (selon Canalys) et a remporté le fameux contrat JEDI de l’armée américaine. Contrat qui est pour l’instant suspendu suite à l’injonction obtenue par Amazon, mais qui a dû sonner comme un signal d’alarme chez AWS.

Car le cloud d’Amazon semble décidé à contre-attaquer de toutes parts. Outre les actions en justice pour faire avorter le contrat JEDI, AWS lance une nouvelle stratégie simple, efficace et brutale : le doublement de ses équipes de vente en 2020.

Les personnels recrutés, qui viendront épauler les collaborateurs plutôt généralistes déjà en place, devront avoir de solides compétences techniques, notamment dans les domaines de l’IA, de la cyber-sécurité et l’analyse de données. Bref Amazon semble enfin réaliser ce que les études des cabinets d’Analyse affirment depuis plusieurs mois déjà : lorsqu’il s’agit de parler aux DSI des entreprises, Microsoft l’emporte aisément (cf étude Goldman Sachs).

L’objectif est double pour AWS. Non seulement l’entreprise sera mécaniquement beaucoup plus présente sur le terrain, mais ces commerciaux ayant un sérieux background technique seront plus à même de comprendre les besoins des sociétés clientes et donc de leur proposer, en collaboration avec les équipes de développement, de nouveaux services adaptés. Un point sur lequel, si l’on en croit un collaborateur d’AWS, l’entreprise dispose d’une vraie marge de progression.