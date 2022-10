L’éditeur Sage annonce l’acquisition de Spherics, une startup spécialisée dans la comptabilité carbone. L’objectif est d’aider les entreprises à respecter la réglementation.

Acteur historique bien connu des PME, Sage va pouvoir ajouter à sa famille de logiciels de gestion des fonctionnalités de comptabilité carbone. Pour rappel, la réglementation impose désormais la déclaration d’un bilan GES (Gaz à effet de serre) aux entreprises du privé de plus de 500 employés et aux structures publiques de plus de 250 collaborateurs. Elle devrait bientôt concerner toutes les entreprises, PME-TPE incluses.

Depuis juillet, cette obligation porte aussi sur les émissions appartenant au « scope 3 ». Ce scope recouvre toutes les émissions indirectes liées par exemple à l’utilisation d’un produit, ou encore, aux déplacements domicile-travail des salariés.

Pour Sage, le rachat de Spherics s’inscrit dans une double volonté non seulement de conforter sa propre approche « éco-responsable » (en aidant notamment ses clients à l’être davantage) mais aussi d’acquérir des compétences réputée pour enrichir ses propres applications afin de les aligner sur les nouvelles dispositions et règlementations.

La solution Spherics capte les données du logiciel de comptabilité et les associe à des critères d’émission de CO2. Elle génère une première estimation de l’empreinte carbone. A partir d’une analyse basée sur les données, la solution aide les utilisateurs à appliquer des facteurs d’émission de carbone (pour la livraison, l’hébergement, l’électricité, les voyages, etc.) afin d’estimer cette empreinte pour chaque transaction. Ce qui facilite potentiellement l’identification et la réduction des postes les plus polluants.

L’approche s’aligne sur les normes du Protocole des gaz à effet de serre, un référentiel largement adopté pour mesurer les émissions de carbone.

Sage souligne également auprès de ses clients l’intérêt de s’engager dans une démarche de développement durable en tant que facteur différenciant dans un environnement concurrentiel. Pour rappel, l’éditeur s’est parallèlement engagé à réduire de moitié ses propres émissions d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

