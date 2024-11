C’est désormais officiel et ce n’est franchement pas une surprise. nLighten officialise le changement nom de la société française Euclyde Datacenters qu’elle a acquise en 2023 en « nLighten France » donnant ainsi naissance à sa fililale française officielle.

Souvenez-vous, il y a bientôt 18 mois, l’européen nLighten s’offrait le français Euclyde Datacenters et ses 6 datacenters interconnectés à travers l’Hexagone. Il fallait s’attendre à ce qu’Euclyde Datacenters deviennent plus officiellement la structure française de nLighten et change de nom. À l’occasion du DC World 2024 à Paris cette semaine, Euclyde Datacenters va officialiser son rebranding sous le nom de nLighten France.

nLighten souhaite renforcer la visibilité de son offre pan-européenne et proposer de nouvelles opportunités et services à ses clients, tout en maintenant un support de proximité. L’équipe française restera impliquée dans les projets de compte. Les clients pourront envisager des déploiements dans toute l’Europe grâce aux datacenters edge du groupe en Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique et Suisse, en plus des sites nationaux à Sophia-Antipolis, Paris, Lyon, Besançon et Strasbourg.

Anwar SALIBA, Directeur général de nLighten France, explique: « Sous la marque nLighten France, nous allons continuer de valoriser nos atouts et d’offrir à nos clients des prestations d’hébergement de premier plan pour leur transformation digitale. »

nLighten France poursuivra sa stratégie d’expansion territoriale avec l’ouverture de nouveaux sites et l’évolution de ses datacenters existants pour répondre aux nouveaux usages, comme l’IA. L’entreprise compte également intensifier ses investissements pour devenir un leader en matière d’efficience énergétique. Le salon DC World constitue la plateforme idéale pour inaugurer ce nouveau chapitre dans la croissance de nLighten, symbolisant un investissement continu en France et un engagement commun pour l’innovation dans le domaine des infrastructures numériques.

Pour en savoir plus, visitez le stand de nLighten au DC World ou rendez-vous sur https://www.nlighten.eu/fr/

