L’européen nLighten annonce une amélioration de sa métrique CFE (Carbon Free Energy), dit autrement la mesure d’énergie décarbonée, proposée par ses infrastructures datacenters. Le fournisseur propose en effet un nouvel indicateur, baptisé « Score CFE Intégré », qui mesure le pourcentage d’énergie décarbonée fournie et consommée sur une base horaire par ses centres de données.

nLighten est un fournisseur d’infrastructure de datacenters atypique. Il est né avec la volonté d’apporter un changement radical en privilégiant une approche « Edge » pour offrir de la connectivité aux entreprises régionales mais aussi en privilégiant une nouvelle approche centrée sur la durabilité des datacenters. Cette idée de proximité et de « datacenters Edge » est centrale à la démarche de nLighten et a d’ailleurs conduit le fournisseur européen à acquérir le français Euclyde Datacenters (et ses 6 datacenters régionaux) il y a un an.

Cette démarche « infrastructures Edge » va de paire avec une volonté non seulement de proposer des datacenters les plus efficients et écoresponsables possibles mais également une volonté d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de numérique responsable avec des outils de mesure adéquats.

C’est dans cet esprit que le fournisseur a ajouté un nouvel indicateur « Score CFR Intégre » à sa batterie de mesures de durabilité. Il mesure le pourcentage d’énergie décarbonée fournie et consommée sur une base horaire par ses centres de données.

Développé en partenariat avec la Fondation Eni Enrico Mattei (FEEM), ce score intègre, pour la première fois, la récupération de chaleur dans les rapports énergétiques. Il prend donc en compte à la fois l’électricité décarbonée et la chaleur produite par les datacenters nLighten.

L’approche innovante de nLighten s’étend au-delà du périmètre du centre de données pour englober les bâtiments ou systèmes couplés. Elle introduit notamment deux nouvelles métriques :

– Le score intégré d’énergie décarbonée (ICFEn), donnant un pourcentage global d’énergie décarbonée.

– La mesure intégrée des émissions évitées, quantifiant les réductions d’émissions grâce à l’intégration sectorielle.

Pour illustrer cette approche, nLighten met en avant son projet à Eschborn, près de Francfort. Le centre de données local va alimenter en chaleur bas carbone la piscine municipale et un immeuble de bureaux voisin. C’est aussi ça l’approche de proximité prônée par le fournisseur.

Selon Chad McCarthy, CTO de nLighten, cette nouvelle méthode de calcul reflète l’engagement de l’entreprise en faveur de la durabilité dans l’industrie des datacenters. Elle vise à établir un indicateur plus complet pour évaluer les progrès en termes d’efficacité énergétique et de réduction des émissions carbone.

« Chez nLighten nous sommes résolument engagés à faire progresser la durabilité au cœur de l’industrie des centres de données », explique Chad McCarthy, le CTO de l’entreprise. « Le Score CFE Intégré reflète l’ensemble des aspects de notre approche de couplage sectoriel : cela inclut la réutilisation de la chaleur, la stabilisation du réseau, la production d’énergie locale et les contrats d’achat d’énergie. En incorporant ces facteurs au Score CFE, nous établissons un indicateur permettant d’évaluer les progrès réalisés en termes d’efficacité et de réduction des émissions carbones au sein de nos datacentres, au sein de l’infrastructure collective. »

Pour en savoir plus : nLighten’s Carbon-Free Energy commitment

À lire également :