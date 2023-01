Olivier Nollent devient Président Directeur Général de SAP France en remplacement de Gérald Karsenti

La nouvelle n’est pas une réelle surprise. Gérald Karsenti quitte SAP France et son poste de PDG après presque 5 ans. Après avoir passé 13 ans chez IBM, 10 ans à la direction de HPE, quelques mois chez Oracle avant de prendre la direction de SAP France, l’homme s’en va « loin de l’univers IT » vivre de nouvelles aventures, lui qui est aussi professeur à HEC, animateur sur Radio Classique et auteur de livres.

Personnalité charismatique, Gérald Karsenti est arrivé en pleine tempête entre SAP et la puissante USF (association des utilisateurs SAP francophones) et a beaucoup contribué à rétablir les relations, rassurer les entreprises et infléchir la politique de l’éditeur.

Il sera remplacé à la tête de SAP France par l’actuel Directeur Général, Olivier Nollent, qui avait rejoint SAP en 2021 après plusieurs années passées chez Salesforce et Microsoft Azure. Une transition qui s’est donc faite en douceur, les quelques mois passés conjointement ressemblant, à postériori, à une passation de pouvoir prévue de longue date.

Avec son profil estampillé « Cloud », la nomination d’Olivier Nollent « s’inscrit dans la continuité des efforts de développement menés auprès des clients et de tout l’écosystème de partenaires dans leurs grands enjeux de transformation digitale, ainsi que dans la poursuite de la croissance de SAP en France via le développement de ses activités cloud auprès des grands comptes et PME/ETI » explique l’éditeur.

L’USF n’a pas encore officiellement réagi à cette nomination. Même si les membres de l’association digèrent plutôt mal la stratégie cloud de SAP comme en témoignent les résultats de sa dernière enquête.

À lire également :