Gartner vient de publier ses prévisions de ventes d’appareils mobiles pour 2020. Et, sans surprise, elles ne sont pas bonnes. Le marché devrait en 2020 décliner de près de 14% !

Les temps s’annoncent moroses pour les fabricants d’ordinateurs et de smartphones. La crise pandémique a fermé les magasins à travers le monde, paralysé les chaînes de fabrication, perturbé toute la supply chain. Et les nouvelles prévisions des analystes du Gartner ne vont pas leur remonter le moral.

Le cabinet a revu ses prédictions de ventes de PC et smartphones à la lumière des événements de ces dernières semaines. Il prédit désormais une baisse des ventes de près de 14% alors qu’il se montrait bien plus optimiste avant le démarrage de la pandémie.

Smartphones, catastrophe annoncée…

Malgré leur rôle essentiel en ces temps de communication à distance, les smartphones et téléphones mobiles sont les premières victimes de la crise. Gartner anticipe une baisse de près de 15% des ventes en 2020 (1,8 milliard d’unités vendues contre 2,2 milliards en 2019) !

La pression sur les budgets des foyers et les incertitudes sur l’avenir vont conduire les consommateurs à ne pas précipiter le renouvellement de leurs matériels. Alors qu’en moyenne dans le monde, les gens changeaient de smartphones toutes les 2,5 années en 2018, ce temps de renouvellement va s’étendre à 2,7 années en 2020. Et ceci malgré l’arrivée de la 5G qui devait redynamiser le marché et relancer les ventes. Mais « le retard de livraison de quelques téléphones 5G phares ne joue pas en faveur du marché » explique Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche à Gartner. « De plus, les retards pris dans le déploiement de la 5G et sa couverture géographique (NDLR – typiquement en France où la crise Covid-19 n’a fait qu’aggraver les retards et forcer les opérateurs à revoir leurs priorités) et l’augmentation des abonnements sur les contrats 5G auront également un impact sur le marché ».

La micro-informatique plonge à nouveau

En début d’année Gartner célébrait le retour de la croissance pour le marché des PC, une croissance qu’il n’avait plus connue depuis 2011. Et, à l’époque, les analystes se montraient assez optimistes pour 2020 entrevoyant une poursuite de la croissance des ventes de l’ordre de 1 à 2%.

Mais ça, c’était avant… Avant l’apparition du Covid-19 et le confinement du monde…

Désormais, Gartner prédit un déclin de 10,5% du marché global avec un déclin moins marqué sur le segment des PC ultramobiles premium (une baisse de 5,85% est anticipée) ainsi que sur celui des Chromebooks et PC mobile d’entrée de gamme (-7,43% en 2020).

« Le recul anticipé du marché des PC aurait pu être bien pire » estime cependant Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner. « Mais les confinements ordonnés par les gouvernements pour enrayer la pandémie ont conduit entreprises et écoles à permettre à des millions de personnes de travailler à domicile et ont contribué à augmenter les dépenses pour de nouveaux ordinateurs portables, chromebooks et tablettes ».

En avril, les données de ventes des PC au premier trimestre avaient marqué le plus fort déclin du marché depuis 2013. Même si les budgets des entreprises comme des foyers vont être sous pression durant toute l’année 2020, le déclin pourrait quand même être freiné par les besoins engendrés par un télétravail plus généralisé. Affaire à suivre…

