Un peu à contre-courant des tendances actuelles du marché, qui se montre frileux et peu intéressé par d’autres investissement que l’IA en matière de logiciel, Smartsheet annonce son acquisition imminente par les fonds gérés par Blackstone et Vista Equity Partners pour un montant total de 8,4 milliards de dollars.

Fondée en 2005 et basée à Bellevue, Washington, Smartsheet s’est imposée comme l’un des pionniers d’une nouvelle génération de solutions de gestion de projets en mode collaboratif. Cette solution SaaS aide les équipes à organiser et gérer leur travail. Elle permet de planifier et suivre l’avancement des projets, de collaborer en partageant des fichiers et des commentaires, de suivre les tâches assignées à chaque membre de l’équipe, d’automatiser certaines tâches répétitives, et de visualiser les données et performances en temps réel grâce à des rapports et tableaux de bord. De quoi mieux travailler ensemble.

Ses principaux concurrents incluent Microsoft Planner, Asana, Atlassian, ClickUp, Monday.com, Planview, Wrike, mais aussi Airtable et dans une moindre mesure Google Workspace.

Cette acquisition intervient dans un contexte où Smartsheet a connu une croissance notable, avec un chiffre d’affaires ayant augmenté de 17 % pour atteindre 276,4 millions de dollars lors du dernier trimestre.

Le marché anticipe que cette transaction pourrait servir de baromètre pour d’autres rachats dans le secteur des logiciels, notamment après une période de ralentissement des fusions et acquisitions en raison de taux d’intérêt plus élevés. Selon un rapport récent de PwC, il existe une « demande refoulée » dans l’univers du capital-investissement, ce qui pourrait conduire à une augmentation des activités de rachat. Blackstone a ainsi récemment acquis le géant de la garde d’animaux Rover pour 2,3 milliards de dollars. Son investissement dans Smarsheet montre une volonté de poursuivre une stratégie d’investissement dans des entreprises technologiques prometteuses.

La finalisation de l’opération est prévue pour le quatrième trimestre de l’exercice fiscal de Smartsheet se terminant le 31 janvier 2025, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires. Une période de « go-shop » de 45 jours a été accordée, permettant à Smartsheet de solliciter d’autres propositions d’acquisition potentielles bien que les spécialistes du secteur s’accordent à reconnaître que la probabilité d’une surenchère par un autre acteur est très faible. Une fois l’opération conclue, Smartsheet deviendra une société privée et continuera d’opérer sous son nom et sa marque actuels.

