Systancia, éditeur français spécialisé dans la cybersécurité, annonce le lancement de Neomia, une filiale qui œuvre à la conception de produits dédiés à l’IA et souhaite aider les entreprises à accélérer l’adoption de l’IA au sein de leurs métiers et de leurs applications.

Le travail de l’entreprise s’articule autour de 3 enjeux majeurs lui permettant de proposer des produits et solutions d’Intelligence Artificielle :

– Tout d’abord, l’enjeu Données pour disposer d’informations fiables et structurées, condition essentielle de l’IA.

– Ensuite, l’enjeu des Modèles afin d’être en mesure de répondre aux problématiques des entreprises et rendre l’IA opérationnelle.

– Enfin, l’enjeu des outils qui suppose la capacité de développer des logiciels et interfaces pour une expérience simplifiée.

Tout cela s’accompagne d’une méthodologie originale et graduelle permettant aux clients de percevoir les enjeux de l’IA et les bénéfices qu’ils peuvent en tirer au sein de leur organisation.

Yannick Boehman, DG de Neomia, rappelle que « les études du Gartner montrent que les entreprises, peu importe leur domaine d’activité, devront impérativement embarquer de l’IA dans leurs solutions et dans leurs circuits décisionnels pour gagner en efficacité et rester compétitives ».