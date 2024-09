Tanium enrichit sa plateforme unifiée « XEM » d’administration des Endpoints d’un nouveau module d’automatisation de la plupart des tâches d’administration IT et de cybersécurité : Tanium Automate.

Dans l’univers de la cybersécurité, l’automatisation est devenue l’un des buzz words en vogue. Certains y voient un moyen de palier au manque d’experts, d’autres une façon de réduire ces erreurs humaines si souvent à l’origine de cyber-brèches, d’autres enfin un moyen de soulager un quotidien souvent trop répétitif.

Selon une étude divulguée par Tanium, 50% des activités IT pourraient être intégralement automatisées. Et 86% des IT estiment que l’automatisation des tâches IT les plus répétitives et chronophages contribuerait à leur bonheur et un plus fort engagement dans leur job.

Dit autrement, la nouvelle adjonction à la plateforme XEM de Tanium s’inscrit clairement dans l’air du temps. Autodésignée « première plateforme autonome de gestion des endpoints », Tanium Automate est un service qui combine les données temps réel récoltées par la plateforme XEM à une intelligence à même de contextualiser ces données et les transformer en actions.

Vers une plateforme autonome de gestion des endpoints

Cette solution veut aider les entreprises à rationaliser à la fois leurs opérations IT et leurs opérations de cybersécurité en automatisant des tâches complexes en temps réel. Grâce à une interface intuitive en no-code ou low-code, Automate simplifie les processus manuels pour améliorer la gestion au quotidien du parc de endpoints et renforcer la sécurité. Elle permet la création de « playbooks » pour automatiser même les tâches les plus complexes et sans connaissance en programmation. L’objectif est concrètement d’arriver à automatiser toutes les tâches répétitives d’administration et de sécurisation, qu’il s’agisse de préparer un nouveau poste, de repérer les logiciels installés non utilisés, de réparer une installation, de déployer des correctifs, de lever des protections suite à la divulgation d’une faille Zero-Day, de contrôler la mise à jour des protections, de scanner la présence d’un fichier dans tout le SI après qu’une menace ait été détectée sur un poste, etc.

« Automate simplifie radicalement les automatisations complexes grâce à un ciblage dynamique des endpoints en temps réel, permettant aux organisations de gérer les automatisations même dans les environnements informatiques les plus diversifiés et à grande échelle » affirme Matt Quinn, Directeur Technique de Tanium. « En établissant un pont transparent entre les automatisations des équipes informatiques et de sécurité, il offre une excellence opérationnelle et apporte à la fois résilience et confiance à tous nos clients. »

Pour Tanium, Automate est une brique essentielle pour faire évoluer sa plateforme XEM (eXtended Endpoint Management) vers sa vision d’une plateforme AEM (Autonomous Endpoint Management) autrement dit d’une plateforme entièrement autonome où bien des actions d’administration et de sécurisation sont automatiquement réalisées à partir du flux d’informations en temps réel.

Tanium propose une démo intéractive de sa nouvelle solution à cette URL : Overview | Automate | Tanium

Vous pouvez sinon regarder la vidéo ci-dessous pour découvrir son potentiel en 3 minutes :

Et une IA conversationnelle de plus en Cyber

Dans la foulée, Tanium a également dévoilé la preview privée d’une nouvelle IA conversationnelle dédiée à la cybersécurité. Tanium ASK permet d’interroger en langage naturel la base d’informations de sa plateforme XEM et donc les données de milliers de endpoints en quelques secondes. T

ypiquement on pourra demander à Tanium Ask de « dresser une liste des machines qui n’ont pas été redémarrées depuis 30 jours » ou encore de « lister les machines qui n’ont pas bénéficié de patchs depuis plus d’un mois puis de lancer le playbook Automate pour mettre ces machines en conformité ». Dit autrement, non seulement Tanium Ask permet d’interagir avec les données de façon conviviale mais l’IA permet également d’agir en association avec Tanium Automate et créer ainsi des tâches évoluées à partir de demandes en langage naturel.

