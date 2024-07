Avec l’acquisition de SeaLights, Tricentis, leader reconnu de l’automatisation des tests logiciels, intègre une technologie de vérification continue du code et d’analyse de risques, visant à rendre les tests plus intelligents et efficaces.

Tricentis est l’un des leaders de l’automatisation des tests logiciels et l’un des pionniers des tests continus en environnement DevOps. Et quand on dit « un des leaders », on devrait en réalité dire « le seul leader » reconnu comme tel depuis 5 ans à la fois par Gartner et son Magic Quadrant, Forrester et sa Wave ainsi que IDC.

Née en 2007, Tricentis est une scale-up plutôt bien financée (avec un dernier tour de table de 950 millions de dollars en septembre 2023). Elle annonce sa septième acquisition depuis sa création. Après notamment le rachat de Neotys en 2021 et de Waldo en juillet 2023, Tricentis s’offre SeaLights, une startup qui rend le processus de test automatisé plus efficace en se concentrant uniquement sur le code qui a changé. Les deux entreprises n’ont pas divulgué le montant de l’acquisition.

Fondée en 2015, SeaLights a levé un total de 50 millions de dollars, dont un tour de série A de 30 millions de dollars en 2021. Parmi les investisseurs de l’entreprise figurent Red Dot Capital, Deutsche Bank, Translink Capital, Shasta Ventures, Blumberg Capital, Cisco Investments, TLV Partners et Wipro Ventures.

« Nous sommes ravis de nous associer à Tricentis, le leader dans le domaine des tests continus et de l’ingénierie de la qualité, » se réjouit Eran Sher, CEO et co-fondateur de SeaLights, qui rejoindra Tricentis en tant que vice-président exécutif et directeur général de l’Intelligence Qualité. « Ensemble, nous allons transformer la façon dont les organisations abordent la qualité des logiciels, la rendant plus intelligente, efficace et fiable. Notre expertise combinée va conduire la prochaine génération d’intelligence qualité, établissant une nouvelle norme pour l’industrie. »

Au cœur de sa technologie, SeaLights vérifie en permanence si un code a changé et associe des tests à ces changements. Utilisant l’apprentissage automatique, la plateforme de l’entreprise tente également de quantifier le risque de ces changements et s’assure que le nouveau code est couvert par une solution de test.

Tricentis compte rapidement intégrer ces capacités d’« l’intelligence qualité basée sur l’IA » à sa solution.

De quoi permettre à Tricentis de continuer d’innover et de garder une longueur d’avance sur ses concurrents directs que sont Katalon Studio, Atlantic.Net, TestPlant, SpiraTest, BrowserStack, voire Github !

