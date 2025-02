Les ransomwares frappent fort, et trop souvent, sans retour en arrière possible. Cohesity refuse le statu quo en combinant sauvegarde, cybersécurité et IA pour transformer les données dormantes en atout stratégique contre les attaques. Son DG EMEA, Olivier Savornin, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Cohesity est le pionnier d’une vision modernisée de la protection et de la gestion des données secondaires. Fondée en 2013 par l’un des cofondateurs de Nutanix, l’entreprise a développé une approche distinctive qui va au-delà de la simple sauvegarde traditionnelle. Cohesity s’est distingué en étant le premier à chercher à transformer les données de sauvegarde, traditionnellement considérées comme « froides », en ressources stratégiques exploitables notamment grâce à l’intelligence artificielle.

La spécificité de Cohesity réside ainsi dans sa vision moderne de la protection des données, structurée autour de trois axes stratégiques : Data Protect pour la sauvegarde et la restauration, Data Security pour la cybersécurité, et Data Insight pour l’exploitation intelligente des données.

Son Directeur général EMEA, Olivier Savornin, est notre invité de la semaine. Avec Guy Hervier, il déchiffre la stratégie de son entreprise, ses innovations technologiques, et sa vision du marché de la protection des données, notamment dans le contexte des menaces croissantes de cybersécurité et de la sophistication croissante des ransomware.

La lutte contre les ransomwares est d’ailleurs l’un des grands axes de renforcement des protections de Cohesity. Notre invité rappelle qu’il ne faut pas se leurrer : « Les surfaces d’attaque sont tellement plus larges que ce que les cybersécurités permettent de contrôler, l’attaquant réussira à rentrer. »

L’éditeur a donc développé un concept de « troisième copie immuable », nécessitant plusieurs authentifications pour toute modification, inspiré des protocoles de sécurité nucléaire. Cette innovation répond à une problématique critique, alors que plus de 80% des entreprises françaises victimes de ransomware finissent par payer la rançon.

Le rachat récent de l’activité data protection de Veritas en décembre 2024 a consolidé la position de Cohesity, lui permettant d’atteindre 20% de parts de marché. Cette acquisition stratégique combine l’expertise historique de Veritas dans la protection contre les accidents industriels avec l’approche moderne de Cohesity centrée sur la cybersécurité.

L’entreprise bénéficie du soutien d’acteurs majeurs comme NVIDIA, qui a investi dans Cohesity pour co-développer des solutions d’IA, notamment Gaia, un assistant conversationnel spécialisé dans l’analyse des données d’entreprise. « Les données secondaires n’étaient jamais utilisées […] alors qu’elles regorgent de valeur, puisque le passé finalement nous permet d’apprendre beaucoup de choses » conclut notre invité.

