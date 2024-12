Signe des temps et de la transformation des concepts de protection des données, Cohesity annonçait en février dernier, un peu à la surprise générale, son intention d’acquérir les activités « Data Protection » de Veritas. Dix mois plus tard, et avant de clôturer l’année, Cohesity confirme avoir finalisé la fusion-acquisition de son concurrent.

C’est fait! Cohesity annonce avoir finalisé sa fusion avec la division de protection des données d’entreprise de Veritas Technologies LLC (réputé pour ses solutions NetBackup et Alta Data), devenant ainsi le principal fournisseur mondial de solutions de protection des données en termes de parts de marché. Cette fusion porte le nombre de clients à plus de 12 000, parmi lesquels plus de 85 entreprises du classement Fortune 100 et près de 70 % du Global 500, ainsi que la protection de plusieurs centaines d’exaoctets de données.

L’entreprise fusionnée propose désormais une gamme étendue de solutions de protection des données, intégrant des approches de sécurité Zero-Trust, l’analyse de données basée sur l’IA, ainsi qu’une prise en charge élargie des charges de travail, couvrant les environnements sur site, en périphérie et dans le cloud. Cohesity confirme qu’elle continuera de prendre en compte les produits et services existants issus des portefeuilles Veritas et Cohesity afin de garantir la continuité des investissements clients.

Sur le plan financier, Cohesity déclare être la première entreprise du secteur à dépasser 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel, avec un revenu annuel récurrent de 1,5 milliard de dollars et une marge EBITDA ajustée de 28 % (exercice fiscal clos en juillet 2024). L’opération de fusion a été financée notamment par un investissement de série H mené par Haveli Investments et un prêt garanti par JP Morgan.

L’entreprise combinée entend exploiter son écosystème de partenaires (fournisseurs de services, distributeurs, intégrateurs, éditeurs, OEM) et renforcer ses capacités en R&D pour accélérer l’innovation en matière de cyber-résilience, de sécurité des données et d’IA. Avec un marché potentiel estimé à plus de 40 milliards de dollars, Cohesity prévoit de continuer à étendre sa présence géographique et sectorielle, en soutenant l’adoption de solutions de protection et de valorisation des données.

Une chose est sûre, après cette acquisition Cohesity est désormais bien mieux placée pour tenter et réussir une IPO, une entrée en bourse qui avait été déjà envisagée en 2021 avant que l’entreprise ne préfère finalement changer ses plans…

À lire également :