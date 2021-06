Annoncé en avril dernier, mais étrangement absent de la dernière conférence Build 2021, la nouvelle version de Visual Studio fait sa première apparition officielle avec une première preview qui permet de mesure l’impact du 64 bits sur les performances générales de l’IDE.

Dans un billet de blog signé Justin Johnson, Senior Program Manager chez Microsoft, l’éditeur a lancé la Preview 1 de Visual Studio 2022 et immédiatement annoncé la couleur : « Notre objectif principal avec cette Preview 1 est de tester et d’ajuster l’évolutivité de la nouvelle plateforme 64 bits ! Avec cette fondation 64 bits, Visual Studio est désormais capable d’évoluer pour utiliser toutes les ressources système dont vous avez besoin pour améliorer la fiabilité de Visual Studio, en particulier lorsque vous travaillez avec des solutions complexes ou que vous utilisez Visual Studio sur de longues périodes. L’effort de conversion 64 bits affecte chaque partie de Visual Studio, donc l’étendue est beaucoup plus grande que dans nos Previews habituelles ».

Cette « Preview 1 » est disponible à la fois en édition Community, Pro et Enteprise. Toutes trois sont accessibles gratuitement (mais limitées dans le temps). Plus important encore, elle peut être installée concomitamment à une édition précédente de Visual Studio ce qui permet un passage et un test en douceur à cette nouvelle édition encore préliminaire.

Même si Microsoft garde pour la Preview 2 l’essentiel des autres améliorations prévues (autour de .NET6, des containers, des outils Web, de NuGet, des diagnostics, …), la recompilation de l’IDE en 64 bits n’est pas la seule nouveauté de cette Preview 1. Les améliorations présentées à la Build autour d’IntelliCode (avec complétion automatique non plus d’instructions mais de lignes complètes de programmation) sont d’ores et déjà disponibles.