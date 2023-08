VMware tient cette semaine son VMware Explore à Las Vegas, nouvelle formule de son ancien VMWorld. À l’occasion de cette édition 2023, l’éditeur ne pouvait pas avoir d’annonces et de discussions autour des IA génératives, la techno star de 2023.

Il y a quelques jours, le concurrent Nutanix annonçait son « GPT-in-a-Box », une plateforme complète pour rapidement pouvoir déployer des IA et notamment des IA génératives en appui sur une implémentation Kubernetes optimisée pour les GPU et plusieurs modèles fondamentaux en open source prêts à être déployés.

VMware contre-attaque avec là encore la volonté d’offrir aux entreprises une plateforme quasiment clé en main pour permettre aux entreprises de déployer chez elles (on-premises) des IA tout en gardant un contrôle absolu sur les données et les exécutions.

Des fondations pour l’IA

VMware Private AI Foundation est ainsi une version édulcorée de VMware Cloud Foundation et dédiée aux workloads d’IA. La plateforme a été élaborée en collaboration avec NVidia et met en place des techniques avancées de partage de GPU. Ainsi, une seule VM peut accéder jusqu’à 16 GPU.

En outre la plateforme intègre services et outils pour aisément déployer différents modèles et frameworks IA tels que LLama 2 de Meta ou NVidia NeMo. « VMware Private AI apporte de la capacité de calcul et des modèles d’IA là où les données de l’entreprise sont créées, traitées et consommées, que ce soit dans un cloud public, un centre de données d’entreprise ou à la périphérie » explique l’éditeur.

Pour Raghu Raghuram, le CEO de VMware, « le remarquable potentiel de l’IA générative ne pourra réellement être exploité que si les entreprises sont en mesure de préserver la confidentialité de leurs données et minimiser les risques sur leur propriété intellectuelle lorsqu’elles entraînent, personnalisent et déploient leurs modèles IA ».

Outre cette plateforme élaborée conjointement avec NVidia, VMware publie également une référence d’architecture pour s’assurer que l’écosystème emboite le pas et que les meilleures technologies IA en open source exploitent pleinement le potentiel de l’architecture. « VMware Private AI Reference Architecture for Open Source » veut intégrer le plus grand nombre possible de technologies IA en open source pour permettre aux clients VMware de créer et déployer des modèles IA sur VMware Cloud Foundation et VMware Private AI. L’éditeur travaille notamment avec Domino Data Lab et Hugging Face.

Un petit bémol quand même, la solution n’est pas attendue avant le premier trimestre 2024.

De l’IA dans Tanzu pour assister les IT

Mais pour VMware, il ne s’agit pas seulement de fournir les briques pour aider les entreprises à mettre l’IA générative en œuvre. L’éditeur veut aussi utiliser cette révolution technologique pour la mettre à disposition des IT afin de simplifier, accélérer et automatiser leurs tâches. VMware ouvre un ainsi nouveau chapitre avec « Intelligent Assist », une gamme de solutions basées sur l’IA générative, entrainées à partir des données exclusives de VMware. Le but ? Simplifier et automatiser l’ensemble du paysage IT de l’entreprise dans l’ère du multicloud.

Intelligent Assist n’est pas une fonctionnalité, mais une extension naturelle des investissements déjà réalisés dans les services VMware Cross-Cloud, le tout construit sur VMware Private AI.

Trois premières solutions se voient ainsi dopées aux prouesses GenAI d’Intelligent Assist :

* VMware Tanzu avec Intelligent Assist (en preview) : Fini les casse-têtes de la visibilité et de la configuration multicloud ! Les utilisateurs pourront désormais demander et affiner les modifications de l’infrastructure cloud de leur entreprise via des interactions conversationnelles.

* Workspace ONE avec Intelligent Assist (en preview) : Écrire des scripts de haute qualité n’a jamais été aussi simple et rapide. Grâce à des invites en langage naturel, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience d’écriture de script plus efficace.

* NSX+ avec Intelligent Assist (en preview) : Les analystes de sécurité pourront déterminer rapidement et avec précision la pertinence des résultats de sécurité et remédier efficacement aux menaces.

Pour VMware, ces innovations marquent une étape importante dans la transformation de l’IT des entreprises en mettant l’accent sur l’automatisation et l’intelligence, tout en respectant les investissements existants dans les services multicloud. Reste à vérifier les gains réels au quotidien.

