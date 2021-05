Workato, éditeur d’une plateforme d’automatisation, répond aux besoins de ses clients de la zone EMEA en ouvrant un nouveau datacenter à Francfort, conforme au RGPD.

Cette plateforme No Code/Low Code combine en une solution unifiée une plateforme d’intégration (iPaaS) et une plateforme d’automatisation des workflows. Elle permet aux entreprises de maximiser la valeur de leurs applications et de leurs données en optimisant leur façon de travailler.

D’une part, elle facilite l’intégration de données et d’applications déconnectées, et d’autre part elle automatise les flux de travail en toute sécurité afin d’accélérer la transformation numérique et d’améliorer l’agilité de chaque Business Unit de l’entreprise, de l’IT au Marketing en passant par les RH, la finance, les ventes, le support, etc.

L’ouverture de ce datacenter s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise qui souhaite multiplier par quatre ses investissements dans la région EMEA.

Markus Zirn, Strategy & Business, explique : « En réponse à cette très forte demande pour notre technologie dans ces régions, nous avons investi dans ce nouveau centre de données pour être au plus près de nos clients. Nous garantissons ainsi le stockage de leurs données en totale conformité avec les nouvelles réglementations, en particulier Européennes, sur les données ».

