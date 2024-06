La transition vers une architecture Zero Trust implique une transformation culturelle et organisationnelle, nécessitant un changement de mentalité et une responsabilité collective en matière de sécurité.

La récente étude de Forrester révèle que l’année 2023 a été marquée par un nombre alarmant de violations de données, exposant plus de 1,5 milliard de dossiers à travers le monde. Ces incidents, répartis sur divers secteurs, avec en première ligne le secteur public et la santé, suivis par les services financiers et les assurances, ainsi que les télécommunications, sonnent comme un appel au réveil pour les organisations. Il est impératif que les entreprises repensent leurs stratégies de sécurité et adoptent une approche proactive face aux cybermenaces. Dans ce contexte, la stratégie de sécurité Zero Trust émerge comme la solution la plus adaptée pour atténuer les risques et protéger nos actifs critiques.

L’adoption du Zero Trust s’impose désormais comme une évidence. Longtemps considéré comme une pratique exemplaire, le passage à une architecture Zero Trust a nécessité un certain temps de maturation au sein des directions et des entreprises. Aujourd’hui, selon l’enquête sur la sécurité de Forrester de 2023, 72 % des responsables de la sécurité dans les grandes entreprises (plus de 1 000 employés) envisagent ou ont déjà entamé une initiative Zero Trust, et 78 % ont investi dans une stratégie de sécurité Zero Trust.

Cette adoption massive marque un changement de paradigme fondamental en matière de cybersécurité, délaissant les modèles de sécurité basés sur le périmètre au profit d’une approche de confinement des violations, partant du principe que les intrusions sont inévitables.

Cependant, l’implémentation du Zero Trust rencontre des obstacles. Les défis les plus courants incluent le manque de personnel clé, les priorités conflictuelles, des technologies obsolètes, un déficit de connaissances et des contraintes budgétaires. Surmonter ces obstacles exige des efforts concertés pour recruter et fidéliser des personnels compétents, aligner les objectifs de sécurité avec les buts plus larges de l’entreprise, investir dans des solutions de sécurité modernes et s’assurer un financement adéquat.

Au cœur de toute architecture Zero Trust, on trouve la microsegmentation, essentielle pour maintenir l’opérabilité et protéger les actifs cruciaux en cas de brèche. Cette stratégie, validée à l’échelle mondiale, repose sur le principe de « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». La Segmentation Zero Trust (ZTS) offre une approche cohérente à la microsegmentation sur toute la surface d’attaque hybride, permettant de visualiser et de réduire les risques dans le cloud, les terminaux, et les centres de données, bien plus aisément qu’avec des pare-feu statiques et obsolètes.

Presque la moitié des grandes entreprises interrogées par Forrester ont déjà mis en œuvre la ZTS. Cette technologie est perçue comme un pilier de leur stratégie Zero Trust, avec des implications profondes sur l’ensemble de leurs initiatives de sécurité.

Face à l’évolution constante des menaces, le Zero Trust s’impose comme un principe directeur essentiel. En outre, il est crucial de reconnaître que la transition vers une architecture Zero Trust ne se limite pas uniquement à l’aspect technologique, mais englobe également une transformation culturelle et organisationnelle. Cette transition nécessite un changement de mentalité au sein de l’organisation, mettant l’accent sur la responsabilité collective en matière de sécurité. Les employés doivent être sensibilisés aux risques et formés sur les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique.

De plus, la collaboration interfonctionnelle entre les équipes informatiques, de sécurité et métier est essentielle pour garantir une mise en œuvre efficace du Zero Trust. En intégrant cette approche dans la culture d’entreprise, les organisations peuvent non seulement renforcer leur posture de sécurité, mais également améliorer leur agilité et leur capacité à répondre rapidement aux menaces émergentes. En fin de compte, le Zero Trust représente bien plus qu’une simple stratégie de sécurité ; c’est un changement de paradigme qui promet de transformer la manière dont les organisations abordent la protection de leurs actifs numériques dans un paysage cybernétique en constante évolution.

Par Hervé Liotaud, Directeur régional des ventes Europe du Sud chez Illumio

