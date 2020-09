Zoho Worplace est une plateforme logicielle qui comprend des outils de communication, de collaboration et de productivité, mais qui surtout les intègre avec des applications métiers puissantes telles qu’un CRM, un module Finance, ou la gestion RH. L’objectif est de promouvoir des flux personnalisés et de prendre en compte le contexte commercial dans les outils de communication, notamment via de l’Intelligence Artificielle qui fonctionne sur tous les produits.

Le Workplace, disponible sur abonnement et facturé par utilisateur, intègre un système de mail complet avec certificats, la solution de collaboration par messages instantanés Cliq, l’outil de réunions virtuelles Meeting, autant de modules désormais fortement intégré aux outils Project, Bookings et CRM de l’éditeur.

La suite comprend également l’outil de présentation Show, le tableur collaboratif Sheets pour manipuler et visualiser les données même externes à Zoho et le traitement de texte Writer qui propose la conversion de documents en formulaires, avec automatisations basée sur l’IA et des fonctions de signature et validation évoluées.

Le tout est complété par WorkDrive, une offre de stockage en ligne avec recherche unifiée doté de TrueSync qui décharge les utilisateurs des problématiques d’espace disque.

Sridhar Iyengar, Managing Director pour Zoho Europe, estime que « la nature du travail a indéniablement évolué. Les plateformes de collaboration doivent favoriser de meilleurs résultats opérationnels, et pas seulement améliorer la productivité ».

Découvrez Zoho Workplace en vidéo et en à peine plus d’une minute…